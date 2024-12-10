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苦勸12歲女兒戒菸卻屢教不聽　花蓮虎爸怒拿長槍對空開轟警告

▲花蓮地檢署繼日前選舉行賄當選7人，提起當選無效之訴，29日再提第二波7人當選無效。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲花蓮男子告誡女兒戒菸不成，當街鳴槍示警，被檢察官依恐嚇等罪起訴。（示意圖／記者王兆麟翻攝）

記者劉昌松／花蓮報導

花蓮楊姓男子去年在家門口，勸年僅12歲的女兒戒菸不成，竟然氣到跑進屋子，拿出具有殺傷力的獵槍，當著女兒面對空鳴槍，女兒嚇到報警，檢察官調查認為，雖然楊男是原住民，但用槍時機並非法律所保障的狩獵等原民文化生活範圍，依違反《槍砲條例》以及恐嚇罪起訴楊男。

據了解，楊男是在2021年在南投中橫山區，以1萬4千元為代價，向當地不知名獵人買到一把長約107公分的長槍，槍枝結構經送驗，已貫通的金屬槍管可擊發口徑0.27吋的打丁槍用空包彈，用以發射彈丸使用，具有殺傷力，楊男平常把槍放在花蓮縣瑞穗鄉住處。

2023年11月18日下午，楊男得知女兒又在學校抽菸，在家門口教訓女兒，規勸女兒戒菸，因女兒屢勸不聽，楊男走進家裡的廚房拿出長槍，回到街邊對空鳴槍，警告女兒不要再抽菸了，女兒被這突如其來的舉動嚇到，就近向警方報案。

楊男到案坦承犯行，花蓮地檢署檢察官考量，原住民持有自製獵槍已除罪化，但保護範圍限於原住民族本於其文化傳統，供生活中從事狩獵、文化、祭典、技藝傳承等活動使用所需要之工具，楊男開槍目的是要恐嚇女兒，屬非法用途，因此依《槍砲彈藥刀械管制條例》、對兒童犯恐嚇罪起訴，並請法院宣告沒收槍枝。

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