騎鐵馬一路漂移「宛如幽靈」　正妹警盤查車籃煙彈竟藏「喪屍」

記者邱中岳／台北報導

北市中正二分局南昌路派出所警員，在日前進行巡邏時，發現1名自行車騎士在路上搖晃「飄移」，警員尾隨發現其有在抽煙彈，立刻上前盤查，當場發現男子為毒品列管人口，且車籃內又有使用過的電子菸彈，懷疑是近年流行如稱「喪屍煙彈」的依托咪酯毒品。

警方調查，南昌所警員在11月26日凌晨0時許，在西藏路上巡邏時，發現63歲李姓男子行跡鬼祟，甚至還騎著自行車搖晃不定宛如幽靈一般，警員立刻尾隨上前觀察其情為，發現李不斷四處翻找垃圾，疑似在整理資源回收。

▲他騎車宛如幽靈飄移，警員盤查車籃竟有喪屍煙彈。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現男子騎車越來越晃，所以立刻上前盤查，發現男子竟然是毒品列管人口，並且在自行車車籃裡又發現使用過的電子煙彈，男子當場否認為毒品，但是經過檢驗，竟然含有「喪屍煙彈」的依托咪酯成分，警方立刻將人帶回派出所，並且依毒品罪送辦。

李姓男子，無業，平時在路上遊蕩撿拾資源回收，原本向警方表示煙彈是朋友贈送，但是後來又改口，是在萬華西門町商圈，向不明人士以3顆450元的價格購買，但也不知道竟然含有毒品成分。

中正第二分局呼籲，依托咪酯濫用問題日益嚴重，且已發生施用後，駕車肇事致人死傷案例，甚至造成2名員警死亡。依據行政院函示，已將依托咪酯調整列為二級毒品，警方將加強宣導毒品之危害，與社會大眾共同反毒，並積極全力掃蕩，以維國人之健康及安全。