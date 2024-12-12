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公認「最貼心的水果」是它！　芭樂也申請參戰

▲▼營養師：綠香蕉營養價值高。（圖／Unsplash）
▲香蕉是最貼心的水果。（示意圖／Unsplash）

記者陳香菱／綜合報導

吃水果是日常補充營養的來源之一，就有人發起了「水果戰爭」，想問大家「最貼心的水果是誰？」他自己認為是香蕉，還列出了各種優點，甚至有人補充，「香蕉皮還可以當武器」；還有「芭樂戰士」跳出來，表示芭樂更厲害，「吃完連果皮都沒有」。

有一名網友在Threads上發文，他認為「香蕉」是世界上最貼心的水果，因為「果皮不需要任何工具，徒手就能撕開」、「果肉本身沒有太多汁，吃的過程不會弄的到處都是」、「體型也好收納、好攜帶」。

貼文一出，大家還列出了香蕉的其他優點，「沒有果核，也不需要吐籽」、「而且香蕉幾乎不會長蟲」、「皮還能當武器或暗器」，當然也有人反應，香蕉「真的太容易黑掉」，就有人反駁，「都這麼貼心了，你不趕快吃掉就算了，還怪人家變黑？」

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▲▼營養師曝吃「芭樂籽好處」。（圖／Unsplash）
▲芭樂也申請參戰。（示意圖／Unsplash）

但也有人分享自己的「香蕉惡夢」，「因為小學午餐水果的香蕉臭味，讓我從那時候開始就不敢吃香蕉」、「之前帶去學校，結果被壓爛，書包裡全部都是」。

而芭樂也申請出戰，擁護者表示，「整顆連皮帶籽可以完全吃掉」、「沒有任何湯汁」、「不沾黏手」、「吃完連果皮都沒有」、「有飽足感又不用擔心糖分過高」。就有人反駁，「但是芭樂要洗欸」、「籽超難咬」、「之前咬籽咬到牙齒碎掉，花了兩萬五，記仇到現在」。

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