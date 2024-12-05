隔壁桌「吃了個甜點」就走了！他吃Buffet嚇壞：一個人2千多欸

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃士原攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

吃到飽菜色多樣，又沒有份量限制，但有些價格不菲，不少人都想吃回本。有網友最近去一間日式Buffet用餐，發現有桌客人進場後，男生就在滑手機、拿個飲料喝，女生拿了盤水果跟甜點，吃完以後就離開了，讓他驚呆，「一個人要2000多欸！X嚇壞我！」

原PO在Threads表示，他上次去吃該間日式Buffet的時候，因為吃太飽了，乾脆觀察了一下每一桌的客人，發現有一桌在他吃了大概一個小時左右才進來。該桌顧客是一對男女，提著精品品牌購物袋，「然後進來男生就滑手機、拿個飲料喝，女生就去拿了盤水果跟甜點，吃完以後就離開了！」

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這令他瞬間看傻，「一個人要2000多欸！X嚇壞我！」畢竟自己因為吃太撐，特地走下去樓下店家逛一逛、上廁所「排空」，回來還繼續吃。

貼文引發熱議，就有人秒懂原PO的錯愕，「坐商務艙的時候！能吃能喝的都點了！紀念品也拿了！隔壁的大哥說什麼都不需要，只要不打擾我就行了」、「有次在星級飯店吃自助餐，也是看到隔壁桌來了兩個貴婦，各點了一杯咖啡，就一直聊天，最後只吃一口蛋糕，就叫服務生買單走人。」

有網友則表示，「也許他的月收入等於你年收入」、「有錢人：吃飽正餐，甜點突然想吃旭集的布丁。窮人：我餓三天就是為了這一頓！」「其實就只是貧窮限制了你我的想像而已」、「真的是財富自由耶！」還有人笑呼，「有沒有可能他們也已經吃一輪了？逛完回來再吃個甜點飲料。」