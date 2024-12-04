菜價又飆破60元　農業部：過年前價格回穩

▲農業部長陳駿季回應菜價。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農曆春節腳步接近，近期國內菜價、水果價格飆漲，大台北地區蔬菜每公斤拍賣價連日都在60元上下，創下國內秋冬以來最高菜價記錄，水果部分蜜棗、香蕉與芭樂等也比往年貴，農曆年恐荷包大傷。農業部長陳駿季表示，將協調農民團體釋出高麗菜等平價蔬菜，預估12月底、農曆年前菜價會逐漸回穩，水果則會供應多元水果替代。

立委經濟委員會今天審查農業部及所屬單位預算，陳駿季會前接受媒體聯訪指出，今年有3個颱風接力襲台，尤其康芮、山陀兒颱風重創主要蔬菜產區，而且颱風來得密集，復耕又遇上颱風，導致蔬菜供應銜接不上，影響產期。

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根據北農今天最新統計，台北市蔬菜到貨量約1121噸，平均拍賣價每公斤59.1元，到貨量只有往常的7成左右。陳駿季說，昨天菜價又飆到61元，是因為前一天市場休市，承銷人購買意願較強，帶動菜價，今天菜價已略降2元。

陳駿季表示，短期內會盡快協調農民團體來釋出高麗菜等平價蔬菜，在超市賣場通路販售，至於冬季主要蔬菜包括菠菜、萵苣菜等，預計到今年年底、明年初菜價會逐漸回穩，此外，之前農糧署發布高麗菜紫爆訊息，預計農曆過年前產量會大出，所以過年前的菜價應該會恢復穩定狀況。

陳駿季指出，至於水果部分就比較困擾，因為大部分的水果都是一年一季的，今年也受到颱風影響產期不斷延後，因此蜜棗、柑橘類等過年應景水果，產量的確會比往年少，量少價高是一定的，農業部將提供更多元的替代水果供消費者選擇。