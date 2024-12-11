解放軍圍台仍要辦雙城論壇？　卓榮泰籲蔣萬安慎思

▲行政院長卓榮泰出席「IT Matters Awards」頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

近來中共解放軍在台海周邊啟動大規模的軍事行動，傳出陸委會恐喊停即將在下周舉辦的台北上海雙城論壇。對此，行政院長卓榮泰今（11日）呼籲北京當局立刻停止這樣不必要的非理性行為；至於雙城論壇的舉行與否，卓說，希望蔣市府能借鏡日前馬英九帶陸生來台一事的風波，「這樣對國內各種情勢是好與壞？希望台北市政府能夠更審慎地去評估」。

卓榮泰今受訪說，近日中國軍機、軍艦用這樣的方式進行任何演訓，再次對印太地區、整個台海的和平穩定造成威脅，「我認為不僅是台灣關切，舉世民主夥伴國家也都非常關心」。

卓榮泰說，從中共解放軍的分布圖形來看，包擴日本、菲律賓的鄰近海域，都是在他們軍機軍艦的環繞中，「我嚴正期待，北京當局立刻停止這樣不當、不必要的非理性行為，未來兩岸的交流才能健康永續發展」。

至於台北市政府即將舉辦的城市論壇，卓榮泰認為、也建議，台北市政府要借用前幾天馬英九基金會辦活動帶來的社會討論，跟引起一些對這活動不同的評價，「到底這樣對國內各種情勢是好與壞？希望台北市政府能夠更審慎地去評估」。

卓榮泰說，如果一定要辦理，也要在兩岸的關係平緩、和緩的狀況下，對來訪的各位朋友要做很好的溝通跟有效的管理，才能避免引起不必要衝突。