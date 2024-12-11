民代爆台中某宮廟疑砸百萬邀青年遊大陸　「在校生」補助8成機票

▲民進黨市議員蔡耀頡驚爆台中某宮廟疑砸百萬招待未婚青年遊大陸，全程免費食宿，「在校生」還補助８成機票。（圖／市議員蔡耀頡提供）



記者游瓊華／台中報導

近日中國統戰部門收買台灣網紅議題，受到各界關注。今天台中市議會進行總質詢，民進黨市議員蔡耀頡報廖，台中太平有宮廟宣傳海報，招收50名年齡介於18到35歲未婚青少年前往大陸7天6夜，還全程落地招待，若是在校生或是應屆畢業生，還補助8成機票，直言統戰觸角已經進入台中市，詢問市長盧秀燕看法。對此，盧秀燕回應，若有違反國家法令，請議員具體檢舉，相信相關單位會依法辦理。

▲蔡耀頡強調，並不反對宮廟至中國進行宗教交流，但相關單位應該審慎評估，避免中國透過這種假參訪真統戰的方式來滲透台灣。（圖／市議員蔡耀頡提供）

蔡耀頡今天拿出一張海報指出，現在統戰的觸角已經進入台中市，他的選區太平區就有宮廟的宣傳海報，招收50人前往中國大陸參訪寺院7天6夜，不僅當地的食宿交通全程免費，若是學生、應屆畢業生還補助機票費8成，更要求要先申辦微信，以利聯絡。

蔡耀頡表示，曾詢問有參加過類似活動的人，對方透露行程中有宣傳統戰的議題，試圖洗腦，另外若依照旅行社的行程費用，7天6夜大陸行程，1人就超過3萬元，50人的費用更超過150萬，這筆費用是由台灣的宮廟負擔，還是有中國的介入，啟人疑竇。

蔡耀頡強調，並不反對宮廟至中國進行宗教交流，但相關單位應該審慎評估，避免中國透過這種假參訪真統戰的方式來滲透台灣，也詢問市長盧秀燕看法。對此，盧秀燕強調，個別行為不會評論，但議員若發現有違反國家法令，可以具體檢舉，相信相關單位會依法辦理。