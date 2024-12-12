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中共軍演說缺證據？軍事專家籲公布航跡：至少要能看圖說故事

記者黃翊婷／綜合報導

台北上海雙城論壇將在17日登場，共軍近日卻在台灣周邊進行大規模行動。不過，中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，軍演說缺乏具體證據，國安人士應該提出航跡、地圖等佐證，至少要可以「看圖說故事」，否則可能會減損國安部門的公信力。

▲▼中台關係,中國,台灣,軍演,兩岸,共軍。（圖／路透）

▲傳聞共軍近日在台灣周邊進行大規模行動，引發國際關注。（圖／路透）

國防部11日公布共機動態，從10日上午6時至11日上午6時，有53架次共機出海活動，四面環台，其中23架次逾越中線，另有11艘共艦、8艘公務船持續在台海周圍活動，堪稱是近30年來規模最大的軍事行動。

不過，根據《聯合新聞網》報導，中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，共機、共艦的數量是增加了，但仍在年度計畫性訓練的合理範圍內，國安人士應該提出航跡、地圖等佐證，至少要能「看圖說故事」，否則可能會減損國安部門在國內外的公信力。

根據外媒《路透社》報導，美國一名匿名的軍方官員11日也表示，中國近期在東海和南海的軍事部署雖然有增加，但規模與過去的大型軍事演習相似，研判相關行動只是中國過去幾年來擴大軍事勢態的一部分，並未顯示針對性。

中國國台辦發言人朱鳳蓮11日則痛批民進黨當局的說法完全是混淆視聽，妄圖以外謀獨，以武謀獨，「對此類挑釁我們必須反制，必須懲戒。」

關於共軍軍演一說，目前各界看法不同，一切仍有待後續進一步觀察。

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