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陳彥翔燒死8至親竟逃死！家屬絕望哭喊：法官你對得起我們嗎？

記者吳銘峯／台北報導

新竹輪胎行縱火案，兇手陳彥翔一把火燒死8名至親，一審判死，但二審高等法院11日改判無期徒刑。被燒死的大嫂母親11日也到庭聽判，她在庭外哭喊不能接受這樣的判決，並請問法官「為何在我千瘡百孔的傷口上再插一把刀？」家屬也批評廢死是錯誤的決定，今日她們的痛苦將會成為別人明日的傷痛。

▲▼新竹輪胎行縱火案燒死8至親，兇手陳彥翔燒死的大嫂，其母親林雪紅出示罹難女兒與孫女的照片。（圖／記者吳銘峯攝）

▲新竹輪胎行縱火案遭兇手陳彥翔燒死的大嫂，其母親林雪紅出示罹難女兒與孫女的照片。（圖／記者吳銘峯攝）

發生在2022年6月間的新竹輪胎行縱火案件，輪胎行次子陳彥翔因為與家人不睦，口角後購買汽油，潑灑在輪胎行內外，而後縱火。當場燒死母親、妹妹、妻子、3名子女、大嫂以及姪女。一審將陳彥翔判處死刑，但二審高等法院11日宣判，因認定陳彥翔自首而減刑，改處無期徒刑。判決出爐後引發譁然。

被燒死的大嫂母親林雪紅，11日也到庭聽判，她走出法院外對媒體哭訴，「高等法院竟然改判陳彥翔無期徒刑，我實在無法相信，這樣草菅人命的判決，這樣辜負八條人命的判決，竟然會發生在重視人權的台灣司法。那一晚的慘劇真的歷歷在目，當陳彥翔在門口潑灑汽油點火之前，他的太太還苦苦哀求他不要點火，但他置若罔聞，冷眼看著太太衝向火場救孩子。他自己卻跳到門外，眼睜睜的看著自己的母親、妻子、孩子在火海中掙扎、哭喊。」

「我的女兒到死還抱著她的寶貝，緊緊的抱著，所以那小孩子的肚子，只有她是完整的，只有我的孫女是完整的，其他的人真是燒到一個碳化。我已經無法形容。然後殯儀館的阿姨說，她做了這麼多年，從來沒看過這麼慘的。他（陳彥翔）的媽媽到了殯儀館，肚子裡面還在燒。」

「我請問你法官，這種判決，你怎麼可以做出這種判決？你對得起我們嗎？我辛辛苦苦養大的女兒，還有我可愛的孫女，就這樣走了，我真的沒辦法接受這樣的判決。大法官已經明確指出死刑合憲，難道這種殺死至親骨肉、連幼童都不放過的滅門慘案，不正是死刑存在的意義嗎？死刑本來就有嚇阻犯罪的作用，如果連這樣冷血、殘忍的犯行都能免死，那請問什麼樣的案件才該判死刑？」

林雪紅也質疑廢死的政策，「這麼心狠手辣殺死親生母親、兒女、老婆、妹妹、大嫂、姪女八條人命的兇手，竟然還可以逃過死刑，還有哪一件案件符合判死刑？台灣的司法讓我很絕望，如果廢死是必然的趨勢，我真的無法認同。請問社會大眾、善良的百姓們，你們可能接受嗎？如此罪大惡極、罪無可赦的殺人犯都可以免死，司法到底要傷害我們被害者家屬到什麼境地？這樣的判決我如何接受？我不能接受？不要讓我今天所承受的痛苦，變成別人明日的傷痛，這是共業！廢死是共業！」

至於遭陳彥翔燒死的妻子，有兩名姐姐也聆聽宣判，她們在聽判後也哭訴不能接受這樣的判決，也批評廢除死刑是錯誤的政策。

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