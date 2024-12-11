台灣2024年代表字 「貪」字奪冠　洪孟楷：給賴政府一記當頭棒喝

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

聯合報主辦的「台灣2024代表字」10日揭曉，由「貪」字拔頭籌，共獲得8736票，第2名則為「鬥」字、第三名為「騙」字。對此，國民黨立委洪孟楷表示，代表字大選活動，每年都有其代表性，反映當年度真實民情，今年前三名都直接聯想社會動盪的負面情緒，代表2024確實不是一個平穩太平年。他強調，執政者該深思社會感受，貪字是給賴政府一記當頭棒喝！

洪孟楷表示，年底將近，今年的年度代表字選拔出爐，由「貪」字獲得票選第一，「貪」字從任何角度都是負面意義，貪是嗜財、是求無厭，更重要的，貪字通常形容手握權力的官員，所以當一件又一件霸凌案件出爐，其中伴隨濫用公帑的負面行為，貪官污吏做的貪小便宜之事越多，只會讓國人更加失望，執政者應該列為當頭棒喝，深思台灣社會選出「貪」字背後所代表的情緒。

洪孟楷指出，「台灣年度代表字大選」活動，每年都有其代表性，也反映當年度真實民情。2020年的「疫」、2021年的「宅」，代表疫情封閉時的狀態；2022年的「漲」、2023年的「缺」，也直接反映了人民對於物價上漲、民生物資缺乏的痛苦心情。

洪孟楷再指，而今年的「貪」字，加上第二名的「鬥」、第三名的「騙」，前三名都能夠直接聯想社會動盪的負面情緒，以及詐騙案件頻傳的深惡痛絕，代表2024確實不是一個平穩的太平年。

洪孟楷直言，「貪」字被選拔的深層意義，就是「誰」讓民眾覺得貪？尤其上任到現在半年的賴清德政府，更該好好想想，當所有人事安排，都被外界認為是用人唯親、用人唯賴的時刻，所有資源一手抓，難道不是另一種貪得無厭的證明？誰讓國人感覺「貪」，這才是現在政府必須要面對的事實。

最後，洪孟楷強調，歲末年終，都希望台灣更好。也希望台灣未來充滿希望，但選出這樣的字眼，有其警惕、示警作用，人民的負面情緒，絕對冰凍三尺非一日之寒，台灣不能成為貪婪之島，貪字是給現在賴政府的一記當頭棒喝！

▼國民黨立委洪孟楷。（圖／記者李毓康攝）