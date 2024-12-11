今年不強迫！尾牙上台「老闆喊1驚人福利」　網點頭：怎樣都賺爆

▲老闆喊出，尾牙主動上台表演，可拿5000元紅包。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

年尾到年初是尾牙旺季，員工最怕被叫上台「無薪賣笑」！而一名網友驚呼，老闆今年並不勉強大家上台，而是喊出願意上台的人，可拿5000元紅包獎金，這讓原PO十分猶豫，好奇大家是否有興趣？文章曝光後，幾乎所有人都點頭，「 挑一首短一點不要太尷尬的，根本超賺」，甚至有機會認識到妹子。

一名網友在PTT表示，今年老闆特別佛心，沒有強迫員工去台上表演，反而是用鼓勵的誘因，對著同事們喊話「有上台表演的，一人包5000元紅包」，不管是唱歌、跳舞或表演魔術都可以。

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對此，讓原PO感到訝異直呼，「如果是你們，要上台當猴子領5000元嗎？」

底下網友紛紛驚呼，「為什麼不要」、「要啊～我上去唱國歌可以嗎」、「當然可以，帶筆電上去表演寫程式、畫Excel」、「5000元不錯了啊，很多被強迫上台還沒錢拿的」、「 挑一首短一點不要太尷尬的，根本超賺」、「CP值很高耶」、「唱得好聽的話，隔天隔壁部門妹子就會來說想要認識了，怎麼想都是賺爆」、「5分鐘的尷尬換5000元，不香嗎」、「放個嗨歌隨便吼吼2分半，5000元拿阿」

還有人笑稱，可以整個部門一起上台，能減少場面尷尬氣氛，「整個部門上去合唱一首歌啊，唱不到幾句就有5千很好賺欸」、「拉幾個人上台一起合唱就好了」、「開卡拉ok，輪流唱一首，很快結束了」。