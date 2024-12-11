快訊／傳陸委會擬卡雙城論壇　蔣萬安盼續辦：增加了解比增加誤解好

▲台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

台北上海雙城論壇預計17日正式登場，16日由上海市副市長華源率隊抵台北參訪；由於北市府送交陸委會審查的上海訪團名單預計近期出爐，10日晚間傳出，陸委會恐因中共軍事威脅，不排除喊卡雙城論壇。對此，台北市長蔣萬安11日喊話，許多國家認為台灣兵凶戰危、地緣政治高危險區，但雙城是目前難能可貴、兩岸間僅存的溝通交流平台之一，還是希望能繼續辦下去。

蔣萬安11日上午出席113年誠就永續獎頒獎典禮，會前被問到外傳陸委會恐阻擋雙城論壇？蔣萬安回應，去年雙城論壇是自己上任後第一次舉辦，也帶領超過百人的市府團隊、專家學者一起到上海，順利進行市政交流，今年換台北市政府當主人，上海團有包括市府團隊、媒體、專家學者等102人在內，希望這次能順利到台北進行市政交流。

蔣萬安提及，過去這段期間，大家也很清楚，許多國家認為此區域兵凶戰危，也認為這地方是地緣政治高危險區，但是雙城論壇是目前難能可貴、兩岸之間僅存的溝通交流平台之一，「所以我們很希望雙城論壇能繼續辦下去。」

蔣萬安指出，「我一直強調，越緊張越困難時，越需要溝通交流，交流比不交流好，增加了解比增加誤解好，所以我們應該要對台灣民主韌性有信心，對於雙城務實交流期待，希望雙城能繼續辦下去。」

至於今又有64架次共機艦擾台，會不會擔心陸委會用「兩岸情勢緊繃」理由喊卡雙城？蔣萬安重申，過去這幾年很多國家認為台灣兵凶戰危，也認為這個區域是地緣政治高危險區，也有很多國家試圖用對話緩解此區域的緊張情勢，而在這個形勢之下，雙城是難能可貴、持續維持兩岸之間可以溝通交流的市政交流平台，「我們非常珍惜，也希望能繼續辦下去。」