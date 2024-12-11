不只霸凌！謝宜容還涉犯「5條罪」　新北檢聲押原因曝光

▲謝宜容抵達新北檢戴帽低頭一言不發。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、陳以昇、莊智勝／新北報導

勞動部勞發署北分署日前傳出前分署長謝宜容涉嫌職場霸凌，一名公務員因此於11月4日選擇在辦公室輕生，全案曝光後引發輿論譁然。新北檢10日前往北分署搜索，並約談謝等23人說明，今(11日)凌晨謝宜容移送新北地檢署複訊，檢方清晨5時以貪污治罪條例、圖利等5項罪名，向法院聲請羈押禁見。此外，林姓被告等12人分別以3萬元至18萬元不等之金額交保；其餘證人則請回。

新北地檢署指出，案經複訊後，檢方認為謝宜容涉犯貪污治罪條例第4條第1項第1款、第6條第1項第1款、第6條第1項第4款之侵占公有財物、抑留不發職務上應發之財物、圖利及政府採購法第87條第3項、第87條第5項之以非法方法使開標發生不正確結果、借用他人名義投標等罪，犯罪嫌疑重大，有滅證、勾串、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

新北地檢署10日前往北分署、涉案人住家、廠商營業處所等22處展開搜索，並帶回相關廠商、北分署員工、以及謝宜容共23人至新北市調查局約談，晚間陸續移送新北地檢署複訊。

謝宜容11日凌晨抵達新北地檢署，面對大批媒體記者，謝戴著黑色鴨舌帽、口罩，低著頭快步走進新北檢，面對記者提問，均不發一語，但明顯可見，謝宜容的兩鬢發白，已不見過往氣焰。

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