降雨機率縮短每3小時一報！氣象署2服務今上線　溫度逐時更新

▲降雨機率、溫度及濕度等天氣預報的時間解析度變更精細，今日上線。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

人們生活與天氣息息相關，中央氣象署今日起推出2項更細緻的鄉鎮及天氣預報服務，未來3日的降雨機率預報從原本每6小時，縮短到每3小時一報，以及溫度、濕度及體感溫度等6項天氣指標，提供24小時以內每小時的預報資訊，讓民眾出遊工作能快速掌握天氣變化。

氣象署在臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，過去針對全台368鄉鎮及上千個生活育樂點位提供各項氣象資訊預告，從今日開始，天氣預報的時間解析度變更精細，讓生活更便利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署指出，未來3天逐3小時的溫度、濕度、體感溫度、舒適度、風力、天氣狀況，今日起提升為未來1日內的溫度、濕度、體感溫度、舒適度，解析度提升到1小時。

原本逐6小時的降雨機率預報，提升為未來3日內增加提供逐3小時的降雨機率預報，氣象署表示，希望讓民眾於日常生活、旅遊、戶外活動時，更能掌握天氣變化趨勢，以妥善規劃必備用品及活動行程。

氣象署預報中心主任陳怡良說，氣象署持續投入基礎建設與設備，並在氣象預報技術逐漸成熟，提供更細緻的天氣資訊服務，未來每小時更新溫度、濕度等天氣指標，更精準了解高低溫的時間點，降雨預報也縮短為每3小時一報，手機APP也會同步更新。