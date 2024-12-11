陽明交大爆偷拍！學生會控遭施壓撤文　校方：基於保護學生

記者許敏溶／台北報導

陽明交通大學台北校區驚爆偷拍案，傳出一名醫學系學生偷拍遭警方搜索，及校方施壓學生會不要聲張。校方今（11日）表示，全案正由警方調查當中，校方靜待調查結果出爐，再依照校規進行懲處，並澄清沒有施壓學生，主要是警方告知校方，因本案已經進入司法調查，不要隨意外傳資料，校方基於保護學生立場告知學生並避免違法。

▲陽明交大台北校區爆出偷拍事件，校方證實並表示結果出爐再進行懲處。（圖／記者許敏溶攝）

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根據媒體報導，上月20日有警方獲報，進入陽明交大學生會辦公室搜索，發現學生會辦公室遭長期監控、偷拍，學生私密對話、脫衣換裝、親密行為全被竊錄，甚至放上YouTube直播。學生會幹部們事後檢視公用電腦，竟發現1個隱藏資料夾，內有1600多個影片檔，宛如「陽明版創意私房」，更傳出校方更施壓學生會不要聲張。

對於學生會辦公室遭到側錄一事，陽明交大主任秘書蔡金吾今天表示，全案正由檢方調查當中，校方靜待調查結果出爐。全案在警方調查完成後，校方也會根據調查結果，依照校規進行懲處，未來希望學生社團活動場地及學生社團規範進一步優化，希望在檢方調查結果出爐後圓滿落幕。

至於學生會提到被校方施壓要求撤文一事，蔡金吾說明，主要是本案已經進入司法調查，警方告知校方，盡量不要隨意外傳相關調查資料，以免妨礙調查過程，且此事涉及性平事件，校方基於保護學生立場，避免學生違法，才提醒學生，和外傳施壓說法是有出入。