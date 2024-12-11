小三生數學題目　一票大人都不會

▲您會小三生的數學題目嗎？（示意圖／CFP）



記者陳俊宏／綜合報導

兒童感染科醫師顏俊宇表示，就讀國小三年級上學期女兒的數學題，「和員工分享提到，大家都驚呼好難不會。」

顏俊宇10日在「雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師」臉書發文，分享這三題數學題：

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依照數的規律，填入適當的數：

（1）5、51、551、 、 、555111

（2）1、2、3、5、 、

（3）0、10、102、3102、 、531024

顏俊宇說，幫女兒複習數學，這三題女兒都不會，花了一點時間跟她解釋後終於理解，但默默覺得題目很有趣，所以和員工分享提到，大家都驚呼好難不會，想說分享給大家試試看。

顏俊宇表示，他很欣喜解釋題目邏輯給女兒聽，但她整個無法體會數學的樂趣，「哭哭，果然每個人都不一樣。」

顏俊宇也公布這三題的正確答案：

（1）5511、55511

（2）8、13

（3）31024

對此，許多網友留言，「這哪是數學？根本邏輯問題啊！小三欸！真的有點高階」、「直接放棄！孩子數學太難了，我們加強別科」、「我女兒前幾天才寫到，還好她會，不然真的會教到心累」、「第一題及第三題是相同的邏輯；第二題是前面2個數字相加。」