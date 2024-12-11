被詐千萬攜女走絕路！內湖媽8月曾稱「投資賺不少」　同事相勸無果

▲北市內湖區12月8日發生一起母女遭詐輕生雙屍命案。（圖／記者黃彥傑攝）

記者閔文昱／綜合報導

台北市內湖區一對母女因誤信詐騙集團的投資話術，陸續以匯款、面交方式交付現金，除1200萬積蓄被詐光之外，連房屋都拿去抵押借款，最終因報案被承辦員警冷嘲熱諷「原來妳還活著」，2人悲憤交加走上絕路。對此，母親甯婦生前工作的便當店老闆透露，甯婦曾在今年8月間向同事分享「投資賺了不少」，當時同事察覺有異相勸，但甯婦沒聽進去，如今發生憾事，大家都相當不捨。

根據《TVBS新聞網》報導，甯婦多年前喪夫，獨自撫養兩個孩子，靠在便當店工作每月賺取約4萬元的薪水，生活雖然不富裕，但她一直努力工作。便當店老闆表示，甯婦在8月時曾提到自己投資賺了不少錢，但同事們都覺得這件事有些可疑，試圖勸她設置停損點，但甯婦並未聽從。

▲內湖母女雙屍完整時間軸。（圖／ETtoday製表）

到了11月底，甯婦因「心情不好」向老闆請假後便再未現身。老闆表示，當時她看起來心事重重，但因為隱私問題，大家也不便多問。直到12月4日，甯婦與女兒發現自己被騙後報警求助，然而在與警方通話後，甯婦和女兒便與外界失聯，最終於8日被發現陳屍家中。

事件曝光後，母女倆的鄰居對此事也感到非常震驚。一位鄰居表示，最近還看到甯婦載著女兒外出，沒想到會發生這樣的悲劇。另一位鄰居則透露，甯婦過年過節時常會送甜點給鄰居，大家對她的印象都很好。

▲內湖警方逮涉嫌內湖雙屍命案的2名詐騙車手。（圖／記者張君豪翻攝）

針對這起案件，專案小組10日上午分別在桃園及汐止拘提楊姓、黃姓車手，兩名車手係在臉書網頁徵求收款工作，楊嫌於7月向被害人收取20萬元、黃嫌於8月收取40萬元，均交給附近監控手。檢方複訊後，命楊嫌5萬交保、限制住居；黃嫌則聲押獲准。

此外，警方後續又在新竹地區拘提謝姓車手（18歲）到案，在高雄市拘提王姓車手（24歲）到案，據查謝嫌於8月初向被害人收款50萬，王嫌於8月底收款100萬元，2位嫌犯偵詢後亦解送士林地方檢察署偵辦，並積極向上溯源。

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