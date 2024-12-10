藏兒少性影像判決出爐　黃子佼辯紓壓沒細看法官斥：明知未成年還買

▲藝人黃子佼涉無故持有兒少性影像，形象與事業全滅，一審並被判刑8月，面臨坐牢危機。（圖／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

藝人黃子佼涉無故持有35人共2259個兒少性影像檔案，日前被台北地院一審依《兒童及少年性剝削條例》法定最重1年徒刑之罪判刑8月、可上訴，判決書揭露黃子佼聲稱買片紓壓、隨機選購，非專挑未成年、也非每次都看完，更認不出影中人是否為中小學生等辯詞，法官逐一打臉，斥黃子佼狡辯反覆不可信，也不宣告緩刑，若就此定讞將須坐牢。

本案審理期間不公開旁聽，外界原以為黃子佼被起訴涉無故持有47人共48部兒少性影像，本月（12月）3日宣判後，才驚爆受害人數雖因其中12人未到案、無法確認是否未成年，因而減為35人，但性影像數量卻暴增到2259個檔案，更顯得黃子佼惡性不輕。

▲藝人黃子佼被查獲持有的兒少性影像，多達2259個檔案。（圖／記者黃哲民攝）

甫上網公布的判決書顯示，黃子佼於2014年2月12日註冊為「創意私房」網路論壇會員，陸續從論壇付費下載本案兒少性影像，包括兒童或少年裸露胸部、性器、接觸性器或性交行為等畫面，被拍攝的兒少當時年齡介於10歲到17歲，分別就讀國小、國中或高中。

黃子佼坦承從論壇購買性影像紓壓，每次儲值約2萬元、用完再儲值，有空檔就買、頻率不固定等，但辯稱上網來去匆匆、隨機選購，沒太多時間瀏覽目錄，他推稱論壇取片名模稜兩可，看不出是未成年片，他也沒專挑未成年片，甚至下載也未必看過。

黃子佼辯稱，年份久遠、不記得買過哪些性影像，他從沒設定專屬的未成年資料夾存放，本案兒少性影像數量在被查扣硬碟裡所占比例甚低，代表他對未成年人沒有性偏好。

法官毫不留情打臉，指「創意論壇」不是一股腦賣不雅片給會員，而是詳細分類數十種、命名易懂、價格不同，尤其兒少性影像更附上截圖，標示「蘿莉」、「學生妹」、「國小女神」等註解當賣點，甚至公布被拍攝兒少就讀學校年級、出生年月日、社群資訊，還有身穿校服、運動服、手持學生證等畫面，讓購買者一眼即知這是兒少性影像。

▲黃子佼出庭否認專挑兒少性影像付費下載，辯稱不是每部片都看完，也看不出被拍攝者未成年。（圖／記者林敬旻攝）

法官批黃子佼有五專畢業學歷、年過半百，長期從事演藝工作，有足夠智識與社會歷練，從被拍攝者面貌身形稚嫩，女性胸部平坦未隆起、私處未發育等特徵，怎會認不出這就是未成年人，卻還是付費下載。

此外，法官也不採納黃子佼辯稱每次都有開啟下載檔案看完的說詞，因論壇會員對話紀錄顯示，黃子佼曾私訊論壇管理員「老馬」反映打不開檔案、無法解開壓縮，「老馬」回覆會協助處理，可見他有打開檔案確認購買內容，以達紓壓目的，且選購時就知道是兒少性影像，他有沒有看完，不是重點。

至於黃子佼主張檢方查扣他的硬碟，原本是調查他所涉性侵案，但該案已和解撤告，不應違法挪做本案無故持有兒少性影像的證據，且他是在《兒少條例》修法增訂「無正當理由持有兒童及少年之性影像罪」最重1年徒刑刑責前所為，他單純持有性影像，應適用舊法的行政罰、沒有刑責。

法官指另案與本案性影像都存在被查扣硬碟裡，檢警合法搜索、一併發現，並無違法，黃子佼在《兒少條例》新法施行後仍無故持有兒少性影像，屬於繼續犯，應適用新法處罰，也不能以從事演藝工作較不懂法律、不知修法訊息而免責，何況保障兒少免於性剝削而成為性影像被害人，為普世價值，怎能諉稱不知違法。

法官指黃子佼曾承認付費下載兒少性影像，卻改稱「主觀上不知道」存在扣案硬碟裡，顯然辯詞反覆，而付費下載舉動促使兒少性影像供需關係繼續存在，提高兒少成為性剝削對象的危險性，犯行毫無情堪憫恕之處，又不認罪、難認有悔改之意，因此除判刑8月，也不宣告緩刑。