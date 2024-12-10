　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

藏兒少性影像判決出爐　黃子佼辯紓壓沒細看法官斥：明知未成年還買

▲▼藝人黃子佼涉及《兒少條例》北院庭訊結束。（圖／記者李毓康攝）

▲藝人黃子佼涉無故持有兒少性影像，形象與事業全滅，一審並被判刑8月，面臨坐牢危機。（圖／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

藝人黃子佼涉無故持有35人共2259個兒少性影像檔案，日前被台北地院一審依《兒童及少年性剝削條例》法定最重1年徒刑之罪判刑8月、可上訴，判決書揭露黃子佼聲稱買片紓壓、隨機選購，非專挑未成年、也非每次都看完，更認不出影中人是否為中小學生等辯詞，法官逐一打臉，斥黃子佼狡辯反覆不可信，也不宣告緩刑，若就此定讞將須坐牢。

本案審理期間不公開旁聽，外界原以為黃子佼被起訴涉無故持有47人共48部兒少性影像，本月（12月）3日宣判後，才驚爆受害人數雖因其中12人未到案、無法確認是否未成年，因而減為35人，但性影像數量卻暴增到2259個檔案，更顯得黃子佼惡性不輕。

▲▼藝人黃子佼持有少女性影像涉犯《兒少條例》北院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲藝人黃子佼被查獲持有的兒少性影像，多達2259個檔案。（圖／記者黃哲民攝）

甫上網公布的判決書顯示，黃子佼於2014年2月12日註冊為「創意私房」網路論壇會員，陸續從論壇付費下載本案兒少性影像，包括兒童或少年裸露胸部、性器、接觸性器或性交行為等畫面，被拍攝的兒少當時年齡介於10歲到17歲，分別就讀國小、國中或高中。

黃子佼坦承從論壇購買性影像紓壓，每次儲值約2萬元、用完再儲值，有空檔就買、頻率不固定等，但辯稱上網來去匆匆、隨機選購，沒太多時間瀏覽目錄，他推稱論壇取片名模稜兩可，看不出是未成年片，他也沒專挑未成年片，甚至下載也未必看過。

黃子佼辯稱，年份久遠、不記得買過哪些性影像，他從沒設定專屬的未成年資料夾存放，本案兒少性影像數量在被查扣硬碟裡所占比例甚低，代表他對未成年人沒有性偏好。

法官毫不留情打臉，指「創意論壇」不是一股腦賣不雅片給會員，而是詳細分類數十種、命名易懂、價格不同，尤其兒少性影像更附上截圖，標示「蘿莉」、「學生妹」、「國小女神」等註解當賣點，甚至公布被拍攝兒少就讀學校年級、出生年月日、社群資訊，還有身穿校服、運動服、手持學生證等畫面，讓購買者一眼即知這是兒少性影像。

▲黃子佼持有少女性愛片開庭後離開北院。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃子佼出庭否認專挑兒少性影像付費下載，辯稱不是每部片都看完，也看不出被拍攝者未成年。（圖／記者林敬旻攝）

法官批黃子佼有五專畢業學歷、年過半百，長期從事演藝工作，有足夠智識與社會歷練，從被拍攝者面貌身形稚嫩，女性胸部平坦未隆起、私處未發育等特徵，怎會認不出這就是未成年人，卻還是付費下載。

此外，法官也不採納黃子佼辯稱每次都有開啟下載檔案看完的說詞，因論壇會員對話紀錄顯示，黃子佼曾私訊論壇管理員「老馬」反映打不開檔案、無法解開壓縮，「老馬」回覆會協助處理，可見他有打開檔案確認購買內容，以達紓壓目的，且選購時就知道是兒少性影像，他有沒有看完，不是重點。

至於黃子佼主張檢方查扣他的硬碟，原本是調查他所涉性侵案，但該案已和解撤告，不應違法挪做本案無故持有兒少性影像的證據，且他是在《兒少條例》修法增訂「無正當理由持有兒童及少年之性影像罪」最重1年徒刑刑責前所為，他單純持有性影像，應適用舊法的行政罰、沒有刑責。

法官指另案與本案性影像都存在被查扣硬碟裡，檢警合法搜索、一併發現，並無違法，黃子佼在《兒少條例》新法施行後仍無故持有兒少性影像，屬於繼續犯，應適用新法處罰，也不能以從事演藝工作較不懂法律、不知修法訊息而免責，何況保障兒少免於性剝削而成為性影像被害人，為普世價值，怎能諉稱不知違法。

法官指黃子佼曾承認付費下載兒少性影像，卻改稱「主觀上不知道」存在扣案硬碟裡，顯然辯詞反覆，而付費下載舉動促使兒少性影像供需關係繼續存在，提高兒少成為性剝削對象的危險性，犯行毫無情堪憫恕之處，又不認罪、難認有悔改之意，因此除判刑8月，也不宣告緩刑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
重機人妻出軌車友「快被玩壞掉」！超色訊息被丈夫抓到了
瓊瑤生前「最後親筆信」公開！
黃子佼判決書曝光！　每次儲值2萬元、有空檔就買
退休存7000萬帶妻環遊世界！日翁爽玩6年「錢快花光」後悔了
小S大女兒Elly再曬辣照！「緊身上衣炸出美胸」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／內湖母女遭詐1200萬雙亡！警逮4車手「1人收押禁見」

重機人妻出軌車友「快被玩壞掉」！超色訊息被丈夫抓到了

藏兒少性影像判決出爐　黃子佼辯紓壓沒細看法官斥：明知未成年還買

內湖母女誤信假網紅遭詐1200萬　生前最後訊息曝「我應該快死了」

北市某安置機構爆意外！少女「受困管道間」被救出

足球助教猥褻女高中生！她休息室內崩潰求饒：教練我想回家

快訊／毒舌警嘲諷釀母女雙屍案　內湖警傍晚再逮2名詐騙車手！

快訊／新北小黃自撞護欄！「墜6米」重砸礁石上　運將送醫不治

謝宜容涉霸凌又貪汙！挪公款送禮、浮誇裝修　檢搜索22處帶回23人

羅浮里長補選在即　桃園檢察長赴警所主持選舉查察座談

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

搶不到票！13人KTV取暖開唱 齊COS周董...網：方文山直戳笑點

恩師瓊瑤過世...古巨基唱〈好想好想〉　「台上崩潰痛哭」曝導演不給換歌！

男歌迷拋妻追周董從東京飛來　被指定唱『我不是個好東西』

羅志祥聽聞《娛百》傳收攤：很可惜　被拱攻大巨蛋...他笑：沒辦法啦

《玩很大》人氣比拚周杰倫？　吳宗憲「大實話」全場爆笑

中華電信行動物聯網IoT技術　高科技打造可可智慧農園

快訊／內湖母女遭詐1200萬雙亡！警逮4車手「1人收押禁見」

重機人妻出軌車友「快被玩壞掉」！超色訊息被丈夫抓到了

藏兒少性影像判決出爐　黃子佼辯紓壓沒細看法官斥：明知未成年還買

內湖母女誤信假網紅遭詐1200萬　生前最後訊息曝「我應該快死了」

北市某安置機構爆意外！少女「受困管道間」被救出

足球助教猥褻女高中生！她休息室內崩潰求饒：教練我想回家

快訊／毒舌警嘲諷釀母女雙屍案　內湖警傍晚再逮2名詐騙車手！

快訊／新北小黃自撞護欄！「墜6米」重砸礁石上　運將送醫不治

謝宜容涉霸凌又貪汙！挪公款送禮、浮誇裝修　檢搜索22處帶回23人

羅浮里長補選在即　桃園檢察長赴警所主持選舉查察座談

12強奪冠再戰明年WBC資格賽？郭俊麟、潘傑楷鬆口給答案

國土法將上路申請案暴增？　國土署：既有法規仍在送件仍需審議

丹妮婊姐出國卡陰「耳機冒怪聲」！　老公1句話惹怒她：對牛彈琴

快訊／內湖母女遭詐1200萬雙亡！警逮4車手「1人收押禁見」

真正閨蜜才懂的5件事　掌握對方醜照、她的名字就是擋箭牌

重機人妻出軌車友「快被玩壞掉」！超色訊息被丈夫抓到了

陳信安、毛加恩雙帥合體　領航猿飛行中隊主題月回娘家

柯泯薰攜手日團「登香港最大音樂節」　嗨到主辦人都被圈粉

瓊瑤生前「最後親筆信」曝光！　溫情告別秘書：妳是我的女兒

當國旗淪為「鬧場道具」　兩岸交流演變至此

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

社會熱門新聞

罕病妻拒長照堅持要他顧！夫崩潰抱起丟下14樓亡

母女被騙1200萬雙亡　追回金額僅剩零錢

陳梅慧與「百億洗錢大咖」共用雲端　刑警男友涉內鬼疑雲

退休建築師顧病妻崩潰　抱她從14樓往下丟再自首

苗栗男砍母後墜亡！10歲兒護嬤也遭刺：不想她離開我

民眾黨自爆「柯盧合」　貪污案重要破口竟被柯文哲忘記

母女遭詐成雙屍　柴鼠兄弟發聲了

夫妻誘女建商入局　揭驚人利潤

獨／台中警開假單弊案擴大！檢調上午帶走13警

西濱快速公路淪犯罪之路　原因曝光

聯結車隊載貨卡台66線橋樑　疑未注意限高釀禍

獨／男持刀殺母砍子！警到場他墜4樓亡

即／新北小黃撞護欄重砸礁石　運將送醫不治

內湖母女被詐1200萬遭諷：還活著喔　關鍵絕望50hrs曝

更多熱門

相關新聞

Kimiko收死亡威脅信　報警力抗惡行

Kimiko收死亡威脅信　報警力抗惡行

知名舞蹈老師Kimiko（林睿君）日前收到一封死亡威脅信，信件內容不僅夾帶奠儀，還寫有「不得好死」等惡毒字眼，並對她提出不實指控，感到生命安全受到威脅的Kimiko，隨即前往轄區派出所報案，她也在臉書發文並附上警方受理的證明單，向粉絲表明自己將正面面對：「惡行絕不會擊垮我，我絕不低頭！」對此，士林分局表示，將依法偵辦追查嫌疑人。

誘17歲少女拍5張裸胸照　19歲男賠65萬換緩刑

誘17歲少女拍5張裸胸照　19歲男賠65萬換緩刑

他反對陰謀論「但陳梅慧之死」太怪

他反對陰謀論「但陳梅慧之死」太怪

李怡貞斷言黃子佼「一定會上訴」

李怡貞斷言黃子佼「一定會上訴」

揪輸贏咬警嗆：你咬我啊　莽男下場曝

揪輸贏咬警嗆：你咬我啊　莽男下場曝

關鍵字：

兒少條例性剝削性影像蘿莉學生妹藝人黃子佼緩刑

讀者迴響

熱門新聞

快訊／中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

連2波冷空氣南下！周末逼近強烈冷氣團　體感溫度剩6度

潮牌外套「萬元殺到2000有找」　一票人驚呆！

終止學生餐！炒飯王冠軍嘆：不是家長吃爽的

阿妹大巨蛋唱〈三天三夜〉里長抗議求禁跳！

大屠殺！比特幣暴跌「59萬人爆倉」清算逾552億元

「雙子」動向受矚！詹子賢談判縮小範圍

幕後／共軍大量盤踞第一島鏈部署圖看這裡　已佈陣70天！破90船艦

今下最大地區曝　最強冷氣團凍3天恐跌破10℃

罕病妻拒長照堅持要他顧！夫崩潰抱起丟下14樓亡

大阪隊吞敗　監督讚嘆台灣棒球水準高

朱育賢告別桃猿　明年轉戰味全龍

剛繳費5天…葉瑋庭補習班傳倒閉！29名家長討240萬元

即／21:56東部海域規模5.0地震　半個台灣都有感

龍婆預言成真？敘利亞殞落　恐爆世界大戰

更多

最夯影音

更多

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

搶不到票！13人KTV取暖開唱 齊COS周董...網：方文山直戳笑點

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面