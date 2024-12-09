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「小心我硬上」誘17歲少女拍5張裸胸照　19歲男賠65萬換緩刑

▲許姓男子去年9月間不滿與女友分手，竟竊取其手機盜取裸照等私密照散播給其親友觀看，還寫恐嚇信函。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子引誘女孩自拍裸胸照並上傳供其觀賞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名19歲男子在網路聊天軟體結識1名未滿18歲少女，於聊天過程中引誘女孩自拍不雅裸胸照5張，還傳「怎麼越來越大」、「小心我硬上」等等訊息，遭女孩報警提告。男子坦承犯行、裸照也僅供自己觀覽尚未外流，雙方也以65萬成立調解，法官依犯引誘少年自行拍攝性影像罪，判處男子1年6月徒刑。緩刑4年。

判決書內容指出，女孩未滿18歲，與該名19歲男子在網路聊天認識，2人進而在通訊軟體LINE中互加好友，男子明明知女孩未成年，於2023年8月12日至20日止，不斷的傳訊息引誘女孩「要」、「只對我喔」、不知道我回去看看到什麼好的」、「一年怎麼越來越大」、「脫光玩你能玩的」、「拍照給我看？」、「小心我硬上」等等對話，女孩以手機自行拍攝並傳送5張裸露胸部性影像。

經法院審理，男子引誘少女拍不雅照，供自己觀覽尚未外流，與引誘少女大量製造或自行拍攝性影像後上傳網路流通，供不特定人觀覽，或與人交換或販賣等情形不同，也坦承犯行，且已與女孩調解成立，同意按期賠償共65萬元，依刑法第59條減輕其刑。

法官審酌，被告犯罪整體情狀，依涉犯兒童及少年性剝削防制條例，犯引誘少年自行拍攝性影像罪，判處1年6月徒刑。緩刑4年，緩刑期間付保護管束，且不得對女孩實施不法侵害行為，並應依履行賠償義務。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。尊重身體自主權，發現兒少性剝削，請撥打110、113。

移除下架性影像,洽性影像處理中心。終結性影像,不拍攝、不持有、不下載、不分享。

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