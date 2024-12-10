共軍大規模圍台「雙城論壇擬喊停？」陸委會：掌握研析當中

▲解放軍雙航母編隊。（圖／翻攝央視，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台北上海雙城論壇將在12月16到17日登場，但近日陸生團紛擾不斷，加上中共解放軍近日在「未宣布」軍演的狀況下，仍大量調動機艦在西太平洋跟台灣周圍，不僅對台嘗試全面封控，也企圖達到區域拒止外軍，有媒體就指出，我方可能會喊停此次論壇。對此，陸委會10日晚間也做出回應。

今年雙城論壇主題為「智慧治理，永續未來」，持續推動「雙城好、兩岸好」的目標。台北市政府發言人殷瑋也說明，此次上海主團16日抵達台北，來台時間縮短至16日、17日，確定會有參訪行程，但目前相關程序、名單等細節待中央審核。

不過，近日陸生團來台稱「中國台北」，與此同時中共軍機擾台力道更是不減反增；我國防部10日證實，直言共軍數量「數字非常驚人」，散佈位置超過台灣往東，在第一島鏈與第二島鏈間，我國安高層也表示，這是96年以來最大規模海上軍事行動，參加單位中國北部、東部、南部戰區，超過90艘，且部署時間應長達已70天之久，對於是否如期舉辦雙城論壇，增添變數。

對此，陸委會10日晚間回應，政府對於各種情況都在掌握研析當中。目前北市府已送出上海訪團名單，陸委會與相關部會的審查結果將於11日公布。

針對雙城論壇是否如期登場，台北市長蔣萬安10日在市政會議中表示，兩岸這幾年幾乎全面停止交流，「我們要堅定持續地讓雙城論壇辦下去，為兩岸關係保持住城市對城市的官方交流管道」。他強調，雙城論壇的目的是要促進城市交流，當然也是為了兩岸和平，「對等交流，台北有韌性；民主自由，台灣有信心」。