內湖母女誤信假網紅遭詐1200萬　生前最後訊息曝「我應該快死了」

▲台北市內湖區8日驚傳雙屍命案。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台北市內湖區8日驚傳雙屍命案，男子於下午發現甯姓母親與姊姊陳屍家中。警方調查發現，兩人今年7月遇詐騙集團假冒百萬訂閱理財網紅「柴鼠兄弟」投資詐騙，導致1200萬家產全沒了，為了拿回老本，連房屋權狀也遭設局抵押，直到12月初發現無法拿回積蓄才報警，但最後2人仍不堪經濟壓力，雙雙輕生，母女倆預計13日出殯。

輕生前，甯女12月4日曾到轄區內湖分局港墘所報案求助，但承辦員警在警詢過程中，居然開口嘲笑對方「詐騙新聞這麼多」、「你怎麼還活著、你怎麼還不去死一死」等，上述言論疑似成為壓垮駱駝的最後一根稻草。由於甯姓母親生前曾在便當店工作，便當店老闆透露，甯女上個月17日曾傳訊息跟她請假，說自己很不舒服，還透露「應該快死了吧」。

甯姓婦人的兒子表示，8日下午1時許返回住處時，驚見母親與姊姊陳屍房內，隨即報警求助，救護人員到場後，確認2人已無生命跡象，現場發現遺書。警方調查發現，54歲甯姓母親與28歲曾姓女兒在今年7月誤信臉書刊登的投資詐騙廣告，遇上冒用擁有111萬訂閱的知名理財網紅「柴鼠兄弟」的詐騙集團後，加入LINE投資群組，接著進行高額投資，導致1200萬家產全被騙光，連房屋權狀也遭詐團設局抵押。

據《三立新聞網》報導，死者生前曾在便當店工作，便當店老闆難過的說，很恨自己沒有及時發現員工有異狀，等事情爆出後，才知道對方被詐騙，她透露對方經濟條件本來就不是很好，所以發生這件事，對甯女來說打擊非常大。

老闆還透露，甯女在上個月17日曾傳訊息跟她請假，到了27日還突然在清晨5點傳訊息稱「我整晚都沒睡，人超不舒服的，讓我請一天假吧！」甚至還說「我應該快死了吧」，她眼看情況不太對勁，傳訊息要對方放鬆，也讓甯女休假，隨後甯女才說要處理家裡的事，暫時不能上班，要等下周解決了再看看狀況，她得知後致電關心無果，不料竟傳出憾事。

內湖警方展開追査後發現，甯家母女在今年7月27日起面交9次、網路銀行匯款交易及臨櫃匯款15次，陸續共交付詐團1200萬元，最後一次則是在10月11日。警方知情後，緊急通報銀行凍結10多個人頭帳戶，但有些帳戶僅存數百元現金，更有的直接歸零。

警方表示，詐團在收到贓款後，在短時間內就會火速透過車手提領、網銀轉存等方式轉出，且甯家母女至12月初才報案，金額早已被提領一空，難追回。內湖分局員警10日上午分別於桃園和汐止將35歲楊姓與20歲黃姓車手逮捕到案，同日晚間再於高雄與新竹地區逮獲謝姓與王姓車手，10人剩1人在逃。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

延伸閱讀

▸ 她剛出社會月領7萬卻「不敢花錢」 一票人狂點頭：被窮養都這樣

▸ 婆婆出國「瘋狗般失控」嫌爆行程！尪不挺反跟著大笑 人妻心涼了

▸ 原始連結