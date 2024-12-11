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陳彥翔律師言論激怒家屬！挨轟「花納稅人錢」：一次派3位大律師耶

▲▼縱火燒死8名家人的新竹輪胎行陳彥翔在高等法院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲縱火燒死8名家人的新竹輪胎行逆子陳彥翔，今高院改判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯、戴若涵／台北報導

新竹市2022年6月間發生人倫慘案！逆子陳彥翔因與父親發生口角，竟潑灑15公升汽油縱火，一家11口8人慘死，其中包括陳母、陳男兒女、妻子、妹妹、大嫂、姪女。一審判死，但二審高院11日改判無期徒刑，陳男大嫂的母親林雪紅聽庭時聽到陳男辯護律師陳雨凡稱，陳彥翔「有自首」、「沒有浪費社會資源」，氣憤質問，法扶花納稅人的錢聘請3位大律師為殺人犯辯護，不是在浪費社會資源嗎？

高等法院認定，陳彥翔事發後在現場大喊「我縱的火，趕快啦」，哭求警方趕快救火、救屋內的家人，警方才得以立即將人逮捕，加快後續案件偵辦，符合自首要件，並審酌他在自首時顯露懊悔、自責，甚至向警員借槍自盡等情，難以認定他是「狡黠陰暴」而自首的人，給予減刑，改為無期徒刑，可上訴。

陳男大嫂的母親林雪紅11日到庭聽判，聽到陳彥翔的辯護律師陳雨凡稱，陳彥翔有自首、沒有浪費社會資源，步出法院時忍不住點名陳雨凡，「你所謂的殺人犯沒有浪費社會資源，那請問你們是免費替他打官司嗎？所以法扶用納稅人的錢請了三位大律師，顛倒黑白、極盡所能的為其免死辯護，不是在浪費社會資源嗎？」

▲▼新竹市東大路輪胎行火警，兒子陳彥翔縱火燒全家被壓制。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲事發時現場畫面，陳彥翔遭警方逮捕。（圖／ETtoday資料照）

林雪紅更諷刺地稱，「一次派三位大律師耶！如果你們這些廢死的律師拿出這種精神去對付殺人犯，台灣的犯罪率應該不會這麼高」，她心碎質問陳彥翔的辯護律師，「你們卻用這種手段，來對付被殘忍殺害的被害人，以及已經傷痛欲絕的家屬，你們於心何忍？廢死是社會的共業，今天我承受的苦痛不會是最後一個，不完善的法律，盲目的追求廢死，如何被社會接受？」

林雪紅再點名，「你們這些廢死聯盟、廢死法官、廢死的律師們，你們可知道，這些日子，我們這些被害人家屬是如何度過的嗎？我每一個日日夜夜難眠，哭到眼睛都快看不清楚的日子，你們經歷過嗎？為何你們可以在我千瘡百孔的傷口上，再插一把刀，你們真的是人嗎？」她懇求總統、法務部以及立委，能審慎評估廢除死刑造成的危害有多大，對被害者家屬造成的傷害有多大。

林雪紅再強調，「如果弒母、殺妻、殺子等等背負8條人命，情節如此重大的罪犯都可以免死，那真的司法死了，這是違背民意，違背善良的判決，我無法接受！」

▲陳彥翔燒死8至親，二審改判無期徒刑，大嫂母親林雪紅悲痛發聲。（圖／記者吳銘峯攝）

▲陳彥翔燒死8至親，二審改判無期徒刑，大嫂母親林雪紅悲痛發聲。（圖／記者吳銘峯攝）

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