新北樂心關懷協會連5年捐贈鞋品兌換券　台東弱勢兒童受惠

▲新北樂心關懷協會連五年捐贈鞋品兌換券。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府於9日在社會處一樓禮堂舉辦「樂心永續。愛的傳遞」捐贈儀式，由新北市樂心關懷協會榮譽理事長林陽晉、現任理事長黃世和率理監事等出席捐贈活動，並提供台東縣政府380張面額800元的鞋品兌換券，總價值達新台幣106萬元，縣府秘書長盧協昌代表縣長饒慶鈴受贈。台東縣府表示，新北市樂心關懷協會至今年已持續5年捐贈鞋品，關懷台東縣內弱勢族群，透過愛心與資源的傳遞，為台東注入更多溫暖。

新北市樂心關懷協會理事長黃世和說到，樂心關懷協會長年定期舉辦鞋品捐贈活動、組織社區清潔行動、實施弱勢家庭幫扶計畫、提供免費義診醫療、定期慰問獨居老人等，推動社區關懷和愛心行動的非營利組織，善行足跡遍布全台。協會一直致力於支持台東弱勢家庭，鞋品兌換券的捐贈，這不僅是物質援助，讓孩子及家庭有挑選喜愛的鞋款式。

台東縣政府秘書長盧協昌表示，縣府一直以來重視弱勢族群福利，除了積極爭取中央衛生福利部補助外，也致力於擴大實（食）物銀行的建置。截至113年，台東縣已有21處實物銀行，並與社區發展協會合作設立5處社區型提貨點，建置率全台領先，達到71.43%；未來期望持續提升建置率，讓與社區、關懷據點合作，進一步擴大服務範圍，提供更多弱勢家庭穩定的生活支援。縣府將持續秉持資源整合的精神，善用善心資源，讓到縣府做為民眾堅實的後盾。

社會處長陳淑蘭進一步指出，感謝樂心關懷協會的愛心行善，此次的捐贈不僅提供了物資上的即時幫助，更傳遞了關懷與愛的力量，讓縣內的弱勢族群感受到社會的溫暖。縣府將透過實（食）物銀行等多元化的平台，將善心資源傳遞至需要幫助的族群手中，對象包括寄養兒童、兒少機構、以工代賑、弱勢家庭兒童等，進一步實現「全齡照顧」的願景。縣府將繼續守護民眾，結合社會各界的力量，推動更多有助於改善民眾生活的福利措施。同時，承諾善用每一份愛心捐贈，確保資源分配公平且高效，真正讓愛心得到妥善運用，藉由社福機構、企業和地方社區的共同努力，打造更具包容及幸福感的台東。