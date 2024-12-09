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台76線遇死劫！小貨車墜30m高架父子雙亡　肇事鑑定報告曝光

▲台76線父子遭撞雙亡。（資料圖／記者唐詠絮攝）

▲台76線父子遭撞墜30米雙亡。（資料圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

王男駕駛小貨車載著老父，年初從宜蘭到彰化批水果返程，行經台76線埔鹽路段與黃男駕駛的大貨車發生碰撞，從30米高護欄翻落父子雙亡。行車事故鑑定報告出爐，認王男往左變換車道後不當驟然減速慢行，並駛往禁止迴轉車道，為肇事主因、黃男未注意車前狀況，為肇事次因，雙方成立調解，黃男依犯過失致人於死罪，判處5月徒刑。

▲彰化台76線車禍，肇事駕駛3萬元交保。（資料圖／白珈陽攝）

▲彰化台76線車禍，肇事駕駛3萬元交保。（資料圖／白珈陽攝）

案發當時為2月5日，王姓父子（72歲、48歲）駕駛載運水果的小貨車，返程時行經彰化台76線西向13k埔鹽路段時，與黃男駕駛的大貨車發生碰撞，當場從護欄翻落，墜落下方員林大排岸邊，高度約30公尺，車體幾乎擠壓成一團廢鐵，車上王姓父子受困車內，救出後已失去呼吸心跳，到院前死亡，讓家屬難過不捨，肇事黃男駕駛依涉過失致死罪嫌，3萬元交保。

▲台76線父子遭撞雙亡。（資料圖／記者唐詠絮攝）

▲台76線父子遭撞墜30米雙亡。

法官依據現場、車輛損毀、被告提供的行車紀錄器及監視器等等翻拍照片，認為若被告黃男有注意車前狀況，應可採取必要安全措施，而防免車禍事故發生。車禍經送鑑定結果，亦認被告駕駛自用大貨車，未注意車前狀況，適時採取安全措施，為肇事次因。死者王姓男子駕駛自用小貨車，往左變換車道後不當驟然減速慢行，並駛往禁止迴轉車道，為肇事主因。

▲台76線父子遭撞雙亡。（資料圖／記者唐詠絮攝）

法官審酌，黃男因駕駛疏失，造成被害人王姓父子死亡，令家人承受喪失至親之傷痛，被告罹患癌症，正在醫院治療、在犯罪後坦承犯行，與被害家屬達成民事調解，由於王男家屬至今仍無法原諒被告，請求量處重刑，因此依過失致死罪，判處5月徒刑，可易科罰金。全案可上訴。

▲台76線父子遭撞雙亡。（資料圖／記者唐詠絮攝）

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