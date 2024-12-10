司法院長被提名人曾連署集遊法違憲　「有進一步檢討必要」

▲司法院長被提名人張文貞。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（10日）立法院對大法官被提名人進行詢答，白委黃國昌質詢司法院長被提名人張文貞時指出，張曾經主張集會遊行法違憲，是否還記得？張文貞回應，她當時確實參與聯署，現場還有台大學生靜坐。張也強調，條文部分有關於偶發性跟緊急性集會遊行，允許的各種情況並未明定，這部分已經違憲，好幾次公約國際審查，都提到集會遊行法有進一步檢討必要。黃國昌也感嘆，張文貞還記得很好，但有很多人已經忘了，當時很多人現在已經當選總統、當選立委，至今仍在用同一部違憲集會遊行法。

今立法院召開全院委員會，對司法院正副院長、大法官被提名人行使同意權進行詢答，今為正副院長被提名人張文貞、姚立明到場備詢，黃國昌質詢時詢問，憲法法庭在釋憲工作中最重要的就是權力分立原則、基本人權保障，今天是世界人權日，現行集會遊行法有無侵害基本人權？

張文貞僅回應，自己是司法職位提名，基於憲法解釋及裁判都有拘束各機關及人民能力，將在這個基礎上回答問題，至於其他立法政策問題應由立法院考量。

黃國昌追問，自己請教的是基本人權保障問題，集會遊行法有無違憲？張文貞表示，條文部分有關於偶發性跟緊急性集會遊行，允許的各種情況並未明定，這部分已經違憲，除這部分以外，大法官在兩個集會遊行相關解釋中，都對相關要件是否更加明確化作憲法上要求。

張文貞補充，立法院在民國98年已經將公民與政治國際公約國內法化，在多次憲法解釋中被引用，提到和平集會權利需要加以確保，也要求立法院檢討相關法令。張強調，好幾次公約國際審查，都提到集會遊行法有進一步檢討必要，「基於被提名人立場，容許我回答到這部分。」

黃國昌也詢問，張文貞是否記得曾經主張集會遊行法違憲？2008年張曾參與連署，已經主張現行集會遊行法侵害基本人權，必須修改，希望這樣的憲法價值放在心中，遺憾的是過去主張集會遊行法違憲的民進黨，整整八年，在野黨提出相關修法卻不斷受阻，導致有違憲之虞的集會遊行法，竟然還沒進一步修正，會不會遺憾？

張文貞坦言，這確實是她參與的連署，記得當時有台大學生在廣場靜坐，自己跟一些日本學者到現場探望學生。黃國昌也感嘆，張文貞還記得很好，但有很多人已經忘了，當時很多人現在已經是政治工作者，當選總統、當選立委，但至今仍在用同一部違憲集會遊行法。