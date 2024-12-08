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回暖3天再迎冷氣團　「低溫探12度、雨區最大時間」一次看

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

未來一周2波降溫，中央氣象署指出，明天白天東北季風減弱，溫度回升持續到周三，周四鋒面掠過隨後東北季風增強，水氣增加，周四、周五降雨範圍大到桃園以北及東半部，周六到下周日有另一波東北季風的冷空氣，有機會達到大陸冷氣團等級，預估台北低溫下探14度，沿海或近山區再降低2度。

氣象署預報員陳姵安說，今天東北季風影響到明天清晨，明天白天東北季風會逐漸減弱，今晚到明晨基隆北海岸、大台北及東北部地區有局部短暫雨，並有局部較大雨勢，桃園以北及東南部亦有零星短暫雨。

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她表示，明天白天也會減少，周二到周三以偏東風為主的環境，明天到周三基隆北海岸、東北部仍有局部短暫雨，中部、東南部、大台北山區也有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

她進一步表示，周二水氣略微增加，東北部可能有局部較大雨勢發生，周三水氣減少，但周三晚間到周四有道鋒面建立台灣北部海面掠過，隨後東北季風增強，帶來水氣持續到周五，因此這段時間降雨範圍擴大，北部及東北部降雨，桃園以北、東北部及東部也有局部短暫雨。

溫度方面，陳姵安指出，今天入夜至明晨各地偏涼，北台灣低溫15、16度，中南部16度，局部地區14、15度；明天白天東北季風減弱，溫度回升持續到周三，北部及東北部19至23度，中南部24至27度，但日夜溫差大。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

陳姵安說，周四鋒面掠過後東北季風增強，溫度下降，以北台灣最明顯，高溫降到20度，中南部25至28度，清晨低溫約16至18度。周六東北季風再次增強，溫度可能降至14度，來到大陸冷氣團等級，下周日可能再降低個2度。

她強調，周六這一波冷空氣有機會達到大陸冷氣團等級，台北站可能出現14度低溫，若水氣偏乾，清晨輻射冷卻效應明顯，沿海空曠地區或近山區低溫可能下探12度，但後期時間天氣變化仍大，溫度降幅持續觀察。

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