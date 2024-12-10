明晚鋒面掃台「降雨熱區曝」　冷氣團周末到北部再探12度

▲明晚起東北季風增強，鋒面通過台灣近海，周四桃園以北到宜蘭花蓮都有短暫雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

把握好天氣，天氣風險公司天氣分析師李至晟指出，明晚起東北季風增強，鋒面通過台灣近海，水氣較多，周四桃園以北到宜蘭花蓮都有短暫雨，到周六更強的冷空氣補充下來，周日晚間到下周一清晨氣溫最低，可能達到冷氣團的標準，低溫來到12至14度。

李至晟今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天東北季風減弱，並轉為偏東風，剩下東北角附近雨勢較為明顯。清晨低溫普遍比昨天回升1至2度，但在輻射冷卻比較明顯的近山區平地或溪谷，因為雲量減少加上風速減弱，和昨天相近或更低，例如苗栗三灣今天觀測到10度的低溫。

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他分析，今、明天西半部晴朗穩定溫差大，尤其明天風速最弱，午後中南部內陸甚至有局部高溫來到30度以上。另清晨可能有局部霧或靄，此時弱風加上大氣穩定也會讓空氣品質稍差，習慣早起出門的朋友進入霧區切記減速留意安全，呼吸道敏感族群做好個人防護。

明天晚間起東北季風增強，鋒面通過台灣近海，李至晟指出，在外圍水氣的影響下，前期迎風面的水氣較多，周四時桃園以北到宜蘭花蓮都有短暫雨機會，要等到周六更強的冷空氣補充下來，水氣才會減少。

李至晟表示，目前預報仍然是呈現2階段降溫，從濕涼轉乾冷。周四到周五北部全日氣溫大約在17至20度左右，周末再降溫後，夜間低溫會來到12至14度，周日晚間到下周一清晨氣溫最低，可能達到大陸冷氣團的標準。

中南部方面，他說，在周五前除了海峽沿岸風浪增強和氣溫稍降外，感受不明顯。到周末乾冷空氣南下增強輻射冷卻，夜間清晨也會感受到冷氣團的餘威，低溫12至15度。

李至晟表示，下周的北方系統依然活躍，呈現東北季風周期性增強、減弱的情況，一般會是3到4天一個循環，目前多數模式也預測下周會是前期回溫、中期降溫，目前預測下周中期的冷空氣和周末這波相近；比較長期預報甚至預報下個周末冷空氣再度南下。