明起北東濕涼「台北最凍時刻探13度」　降溫下雨趨勢一次看

▲明晚起東北季風增強，影響到周五，北台灣溫度下降，北部及東半部地區降雨明顯。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

未來一周2波降溫，中央氣象署指出，今天東北季風減弱之下，各地溫度相對舒適溫暖，持續到明天白天，明晚起東北季風增強，北台灣溫度下降，周三晚間到周五北部及東半部降雨明顯，到周六冷氣團南下，全台各地明顯轉冷持續到下周一，台北預估低溫下探13度。

氣象署技正林秉煜說，今天台灣附近雲量較多在大台北、東半部及恆春半島，其他地區屬於多雲到晴，目前基隆北海岸有些下雨，雲系從海面向西移動到陸地，因此大台北東側下雨機率偏高，花蓮、台東沿岸及恆春半島也有下雨發生，西半部及離島澎湖、金門、馬祖天氣偏穩定。

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▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，他指出，今、明天偏向集中在迎風面宜蘭、花蓮、台東、恆春半島，還有基隆北海岸及大台北東側，東北季風在明晚開始增強，下雨持續到周五，桃園以北地區下雨機率高，注意宜蘭、基隆北海岸有局部大雨發生，花東天氣也不穩定。

他表示，周六冷氣團影響期，環境轉為乾冷，下雨逐漸減緩，周六到下周一北台灣降雨情況趨緩，僅東半部偶有零星降雨。

溫度方面，林秉煜指出，台北今、明天氣溫回升，高溫24度至26度，花蓮、台中及高雄等地26至28度，但日夜溫差大。東北季風影響期間，周四、周五受到北邊冷空氣影響，北台灣溫度下降反應明顯高溫20度、低溫16至18度，花蓮溫度跟今、明天相比也降2度，中南部感受不明顯，但日夜溫差大。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，全台降溫出現在周六後的冷氣團影響，周日到下周一相對較冷，台北低溫預估降到13度，中南部相比周四、周五溫度下降3至4度。冷氣團影響偏後期，因此是否會提早或強度調整都還要觀察，可能周六到周日清晨溫度偏低。

林秉煜說，整體氣溫是今、明天先回升，周四明顯轉涼、周六各地再轉冷，提醒民眾適時調整衣物。受到東北季風增強，周三晚間起到周五，各地沿海風浪增強，明日清晨彰化到台南、桃園以北有局部霧，影響能見度多注意。