冷氣團周末衝台「溫度3段式變化」　北部最凍體感剩9度

▲周六大陸冷氣團南下，預估周日到下周一影響最明顯，預估北部及東北部低溫11度。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

未來一周先暖後冷，中央氣象署指出，明日好天氣持續到周三，周三晚間到周五因東北季風增強，大台北、東北部及東部有局部短暫雨，周六大陸冷氣團南下，周日到下周一影響最明顯，預估北部及東北部低溫11度，新竹、苗栗因近山區，可能出現低於10度的低溫。

氣象署預報員林定宜說，東北季風持續減弱，明日降雨基隆北海岸、東北部有局部短暫降雨，大台北、花蓮及台東有零星降雨，其他地區多雲到晴，溫暖好天氣持續到周三白天。

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▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，周三晚間起東北季風增強，北部及東北部轉為濕涼，持續影響到周五。周三到周五大台北、東北部、東部地區有局部短暫雨，桃園到新竹也有零星降雨，其他地區則是多雲。

林定宜說，周六大陸冷氣團南下，水氣偏少，僅桃園以北有局部短暫雨，周日到下周一環境轉乾冷，僅基隆北海岸、東北部有局部短暫雨，其他地區多雲。下周三冷氣團減弱，各地大多為多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，林定宜指出，明天白天氣溫持續回升，北部14至25度，中南部16至28度，日夜溫差相當大要注意，東部18至24度。周三晚間到周五因東北季風增強影響，北部及東北部整日偏涼冷，其他地區早晚亦涼冷。

他表示，周六大陸冷氣團南下，周日到下周一影響最明顯，預測台北站低溫13度，北部及東北部最低溫下探11至12度，尤其新竹、苗栗一帶因近山區，比都會區冷，可能出現低於10度的低溫，目前預報體感溫度約9度。

他說，下周三至下周四冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升，不過各地早晚仍稍涼。冬季期間乾冷空氣的水氣較少，春季冷空氣含水量較高，較為濕冷，後期是否更強的冷空氣還要再觀察。