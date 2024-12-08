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明天回暖！鋒面、冷氣團接力報到　北部2波降溫探14度

▲▼今日中北部、宜花受東北季風增強影響，越晚溫度越下降，天氣,行人,路人,疫情,口罩,斑馬線,過馬路,人潮,解封,防疫,人流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明天持續受東北季風影響，清晨預估仍有15至16度低溫。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣濕冷，中央氣象署指出，今天到明天清晨受東北季風影響，明天清晨預估仍有15至16度低溫，明天白天溫度回升持續到周三，周六另一波冷空氣南下，影響最明顯在北部及宜蘭，溫度下探14度，尤其台北達到大陸冷氣團等級，持續到周末。

氣象署預報員陳姵安說，今天北台灣清晨低溫15至16度，局部地區甚至降為13、14度，白天雲量集中在迎風面北台灣跟東半部，新竹以南偏向多雲到晴，白天溫度有回升狀況，中南部日夜溫差大，預計這波東北季風影響到明天清晨，白天開始東北季風逐漸減弱。

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她表示，目前降雨情形主要在迎風面基隆北海岸宜蘭、大台北山區有持續性降雨，氣象署也發布大雨特報，今天到明天清晨持續累積雨量，目前在24小時累積雨量局部地區已經超過100毫米，到今晚水氣才會減少，降雨強度趨緩。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢，陳姵安指出，今天到明天清晨受東北季風影響，明天清晨北部低溫15、16度低溫，東北季風白天減弱，溫度回升到周三。周三到周四之間有道鋒面系統在台灣北部建立，隨後東北季風再度增強，周四之後是影響台灣期間。

她表示，周六之後另一波冷空氣影響持續到周末，影響最多在北部跟宜蘭地區，溫度下滑，局部地區低溫下探14度，尤其台北有機會達到大陸冷氣團的強度，提醒民眾留意這一波降溫。

降雨方面，陳姵安說，今白天受到東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區仍有降雨情形，到晚上降雨機率減少，但迎風面還是有降雨，強度沒有白天來的多。水氣偏少，持續到周三。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

她說，周六之後是另一波東北季風再度增強，水氣到台灣，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區出現持續性降雨，桃園以北及東半部降雨機率也會提高。另周三清晨有道鋒面建立，台灣環境偏東風，留意彰化至台南局部有低雲或霧，影響能見度。

至於周四冷空氣降溫的幅度，陳姵安說，目前預報資料顯示周五晚間到下周日出現低溫14度，以東北季風增強或大陸冷氣團的強度為主，但後期天氣仍有不確定性，持續觀察。

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