苗栗男殺母砍子「對峙畫面曝光」！警狂喊：開門　他墜樓滿臉血亡

記者楊永盛、戴若涵／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮9日晚間發生一起人倫悲劇，一名黃姓男子持刀砍殺媽媽和兒子後輕生身亡。據了解，黃男有被害妄想症，4年前曾被媽媽通報家暴，稍早警方與黃男對峙畫面曝光。

▲黃男與警方對峙畫面曝光。（圖／記者楊永盛翻攝）

據了解，37歲黃男離婚多年，目前與63歲母親、10歲兒子、7歲女兒同住，9日晚間8時許，他疑似被害妄想症發作，認為「我的機車裡面躲了一個人，想要殺我們全家」，因他有思覺失調症，產生幻聽、幻覺遂持刀自殘，黃母見狀阻止，過程中遭劃傷。

黃男隨後情緒失控大喊大叫，黃男兒子見黃母被砍傷後，奮不顧身上前阻止也遭砍傷，趕緊報警求援，黃男的7歲女兒則是嚇得將自己反鎖在房間內。

▲黃男滿臉血被送醫搶救。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方趕到現場後，喝令黃男開門，黃男兒子負傷趁隙開門，但遭黃男拉回反鎖門內，歷經一番波折後，黃母才將順利將門打開，而黃男見員警進屋後，當著員警的面從4樓跳下，當場失去生命跡象，雖經緊急送醫搶救後，仍不幸宣告不治。

醫院指出，黃男兒子頸部有開放性傷口，經緊急手術後，目前正在加護病房觀察中，黃母則是臉、頸多部位開放性傷口，生命跡象穩定，目前住院觀察中。

警方密錄器拍下與黃男對峙的畫面，只見警方不斷朝著門內的黃男喝斥，「開門、快開門」、「在幹嘛！」，門內的黃男與黃母、黃男兒子不斷拉扯，門一打開後，黃男兒子便奪門而出，此時黃男疑似準備跳樓，員警大喊「放手」、「冷靜一點好不好」，隨後便是一陣忙亂「下去、下去樓下」、「支援！支援！支援！支援！」現場狀況相當危急，隨後黃男滿臉是血被送上救護車。

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