開早餐店獨力養孩…母誤信假網紅賠光畢生積蓄　攜會計師女走絕路

▲內湖母女疑誤信投資詐騙，走上絕路。（圖／記者黃彥傑攝）



記者張君豪、黃資真／台北報導

台北市內湖區一對54歲甯姓母親與28歲曾姓女兒，疑誤信詐團假冒的百萬理財網紅「柴鼠兄弟」，被詐騙1200萬，昨(8日)下午陳屍住家被25歲曾兒發現。據了解，甯婦開設早餐店，獨力扶養孩子長大，沒想到卻遇上無良詐團，與女兒的畢生積蓄被騙光，才會做出極端選擇。

據悉，甯婦丈夫早逝，她開了間早餐店獨自將兒女一手帶大，而曾女長大後也相當爭氣，考取執照後任職會計師，但今年6、7月甯婦誤信詐騙集團假扮擁有百萬訂閱的理財網紅「柴鼠兄弟」，與女兒匯了不少錢投資，還拿房屋抵押貸款170萬元，沒想到卻是一場空，倒賠1200萬。

事後甯婦報案，但畢生積蓄遲遲拿不回來，母女情深下2人決定共赴黃泉，8日下午1時許，曾兒返家發現母親與姊姊雙雙倒臥母親房間內，連忙報警求助，惟救護人員抵達時2人已明顯死亡，未送醫，檢警勘驗現場發現甯婦身旁與曾女手機內皆留有遺書。

不過為何甯婦遺書內表明對兒子的關愛，期許兒子可以好好活下去等，令這起命案充滿不少疑點，今天下午檢方將會同法醫進行相驗，釐清母女死因。

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