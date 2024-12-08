　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「陰囊放大照」認染陰蝨鐵證！女裝病抓猴　醫賭真相嚇到護理師

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉大方秀出她的新寵物「陰蝨」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉大方秀出她的新寵物「陰蝨」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名女子因為解尿困難到診所求診，不過經過檢查之後，醫生表示都沒有問題，但女患者拿出「陰囊」照片詢問是否為性病感染，醫生這個時候才知道，原來這名女患者是把診所當徵信社，要請醫生幫忙查外遇。

國內泌尿科女醫師張美玉分享，近期遇到一名中年女子因為「解尿困難」來求診，因為女性在中年發生解尿困難牽扯到很多疾病原因，所以仔細問診，同時安排尿流速檢查，檢查出來之後，張美玉當場就覺得怪，因為「檢查結果顯示最大尿流數25形狀是一個鐘型，那就跟正常人沒有兩樣，殘尿量小於50毫升，我看不出你解小便有困難」？

[廣告]請繼續往下閱讀...

眼見張美玉懷疑，這名女患者解釋說「奇怪，我平常就解尿困難，我也不知道為什麼今天就比較好」，張美玉認為女患者並沒有解尿困難，所以請她安心並且放鬆心情，就在張美玉要結束看診時，這名女子突然說要幫自己老公問個問題，之後就從手機放出一張照片，問張美玉說「這是不是性病」。

張美玉一看確定是一個放大的陰囊照片，但因為照片被放大，連帶陰囊表面的毛囊被放大，雖然看起來詭異，不過對泌尿科醫師來說，都是正常不過的情況，但是這名女患者質疑「陰囊的皮膚不就應該像我們手的皮膚是光滑的嗎？這看起來就像長性病」。

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉大方秀出她的新寵物「陰蝨」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張美玉呼籲不要藉病抓猴 。（圖／記者吳奕靖攝）

這個答案讓張美玉很傻眼，強調自己看過的陰囊比女患者吃過的炸雞皮還要多，這絕對是正常情況，但是女患者怎樣說都不相信，就連跟診的護理師也看不下去，加入勸說這是沒有異樣，張美玉醫師眼見女患者還不相信，「失去理智」脫口說：「我用我護理師的命跟你保證，這絕對是正常陰囊皮膚的照片」。當場跟診護理師傻眼，心想關我何事？

直到門診結束，張美玉想為何這名女患者這麼在意老公「陰囊放大」照片，甚至拿出陰蝨放大10倍的照片來對比，堅持老公疑似有性病，原來她懷疑老公有外遇，又苦無證據，才會把診所當成徵信社來找證據。張美玉心疼的說：「
在婚姻裡面喪失了自我，只因為老公一次的出軌，實在是不值得，甚至還要精神折磨自己，如果過得那麼不快樂，當然要就結束這個婚姻，不然你就信任你的老公」。

張美玉也呼籲，如果有婚姻問題，她很願意接受諮商，但請講重點，而不是藉病發揮，因為女性的解尿問題很複雜，牽扯到很多疾病可能性，要找出病因真的很燒腦，也會影響到其他患者的看病需求。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「財神爺」來乞討嚇壞飲料店員　警：可拘留或罰鍰
女做電波拉皮猝死！　美女醫提3關鍵：有告知會賠上性命嗎
JYP新女團17歲成員宣布退團！　怒控遭虐待
獨／林靖恩遭直擊　在超商向店員討食物
王金平拋兩岸新論述！　「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」
女打電波醫美麻醉身亡！相驗2hrs　遺體冰存待解剖
吳宗憲砸3000萬開餐廳！　引進廚師來台：已在交流

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

喬治亞理工Georgia Tech推台美科技連結　高峰論壇聚焦產學合作與人才發展

女兒長腦瘤！開刀到一半…醫師突脫口「找不到腫瘤」她錯愕

獨／周董最終場！正妹飛8hrs回台　巨蛋外頂寒風「求1張票」

回暖3天再迎冷氣團　「低溫探12度、雨區最大時間」一次看

板橋人注意！明9時起「停水40小時」　影響範圍一次看

「陰囊放大照」認染陰蝨鐵證！女裝病抓猴　醫賭真相嚇到護理師

女做電波拉皮猝死！美女醫提3關鍵：有告知會賠上性命嗎

到小火鍋店用餐「什麼是必須的？」　網友答案爆共鳴：拜託不要

90天大2.2cm有可能！網友曝3招豐胸靠按摩　醫揭關鍵：留意成份

榮耀號故障旅客滯留　明沖繩回台機票賣完

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

周杰倫大巨蛋合體動力火車　「有人沒買到票～有人去下水道～」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

4大胃王嗑光20KG炒麵　店家驚呆狂拍：嚇S人喔

看周杰倫演唱會「門票不見」　竟被家中幫傭誤當垃圾丟掉

起床腳邊多毯子！調監視器查看 爸媽見孝女貓貼心舉動：沒白疼了

枕邊狗陪睡背對大嘆氣　媽傻眼：是有多無奈？

劉子銓驚喜現身為趙小僑慶生　典典寶寶萌唱生日快樂獻親親

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

王傳一拍親密戲「最清楚她身體」　五度搭檔賴雅妍...女兒有陰影？

喬治亞理工Georgia Tech推台美科技連結　高峰論壇聚焦產學合作與人才發展

女兒長腦瘤！開刀到一半…醫師突脫口「找不到腫瘤」她錯愕

獨／周董最終場！正妹飛8hrs回台　巨蛋外頂寒風「求1張票」

回暖3天再迎冷氣團　「低溫探12度、雨區最大時間」一次看

板橋人注意！明9時起「停水40小時」　影響範圍一次看

「陰囊放大照」認染陰蝨鐵證！女裝病抓猴　醫賭真相嚇到護理師

女做電波拉皮猝死！美女醫提3關鍵：有告知會賠上性命嗎

到小火鍋店用餐「什麼是必須的？」　網友答案爆共鳴：拜託不要

90天大2.2cm有可能！網友曝3招豐胸靠按摩　醫揭關鍵：留意成份

榮耀號故障旅客滯留　明沖繩回台機票賣完

喬治亞理工Georgia Tech推台美科技連結　高峰論壇聚焦產學合作與人才發展

香港商巴拿馬籍油輪擱淺在台中港外　能度過今晚滿潮就安全了

專訪／高宇蓁拍裸露親密戲「男友探班目睹全程」　遭凌虐哭不停！

女兒長腦瘤！開刀到一半…醫師突脫口「找不到腫瘤」她錯愕

獨／周董最終場！正妹飛8hrs回台　巨蛋外頂寒風「求1張票」

你是I人還E人？心理師曝瘋做「性格測驗」背後隱憂

阿塞德家族50年統治告終　敘反抗軍閃電攻下大馬士革

「財神爺」來乞討嚇壞飲料店員　警：可拘留3天或罰1萬2千元

貓咪太愛翹家媽機智用「湯杓」斷自由路　牠不爽回頭狠瞪

彰化日治老屋「八卦園旅館」遭火噬嚴重受損　部分屋主盼能都更

鼻子被老爸「隔空拔走」 小男孩崩潰：快裝回去！

生活熱門新聞

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨

遊日注意！東京等地驚爆「蘋果病」疫情升溫

新崛江「被人潮塞爆」！在地人超感動

「0度線」恐逼近　挑戰首波強烈冷氣團時間曝

LINE手機新功能「訊息秒變色」！萬人狂玩：這好酷

「才摸女友1部位」他手狂飄臭味　一票人懂：聞上癮

音樂祭射遠燈　鴨農崩潰：鴨群受驚死一堆

高中生車廂「跳抖音舞」　北捷回應了

明最凍探14度　下周冷雨交加「急墜10度」時間出爐

採購經理自爆「大戰22歲業務」　同行搖頭

射手注意安全！12星座「最新一週運勢」來了

4遊客一早在武嶺「摸來摸去」　一看全笑翻

演唱會RAP男早唱過〈告白氣球〉！影片被挖出

榮耀號故障旅客滯留　明沖繩回台機票賣完

更多熱門

相關新聞

網友曝3招豐胸靠按摩　醫：留意成份

網友曝3招豐胸靠按摩　醫：留意成份

一名宣稱自己22歲的網友，在Dcard貼文分享自己從「無奶到小奶的故事」，她表示自己胸圍約5公分，胸部永遠停留在小學，因此而自卑，所以在網路搜尋後，靠著按摩、背部筋膜放鬆以及增加蛋白質攝取量，三個月長大了2.2公分，但真的靠這3招就能讓胸部長大嗎？專業醫師給了答案。

六合夜市阿北突遭警包圍帶走！真相令人傻眼

六合夜市阿北突遭警包圍帶走！真相令人傻眼

高雄阿蓮羊舍凌晨大火！羊肉爐變「烤全羊」

高雄阿蓮羊舍凌晨大火！羊肉爐變「烤全羊」

即／高雄轎車自撞引擎噴飛氣囊全爆　4人受困

即／高雄轎車自撞引擎噴飛氣囊全爆　4人受困

貨車司機撞死孝子　法官輕判6月原因曝

貨車司機撞死孝子　法官輕判6月原因曝

關鍵字：

高雄泌尿張美玉陰蝨解尿困難外遇婚姻陰囊

讀者迴響

熱門新聞

遭名導射後不理！女星轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！超扯原因曝光

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨

遊日注意！東京等地驚爆「蘋果病」疫情升溫

周杰倫認出24年歌迷「還喊出名字」

周杰倫問「吳宗憲怎沒來」本人給答案

「大家都不戴口罩了」　台大醫示警1病恐大流行

美國海軍二戰以來最激烈戰鬥

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！身分曝光了

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她

一晚沒戴大戰3次！女星19歲遭騙色拍三級片洩憤

新崛江「被人潮塞爆」！在地人超感動

「0度線」恐逼近　挑戰首波強烈冷氣團時間曝

即／台中城市馬拉松「攤販總召」搶救無效亡

耗資20億！全台最大燒肉「園區」開幕　預約已排到明年2月

更多

最夯影音

更多

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

周杰倫大巨蛋合體動力火車　「有人沒買到票～有人去下水道～」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

4大胃王嗑光20KG炒麵　店家驚呆狂拍：嚇S人喔

看周杰倫演唱會「門票不見」　竟被家中幫傭誤當垃圾丟掉

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面