「陰囊放大照」認染陰蝨鐵證！女裝病抓猴　醫賭真相嚇到護理師

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉大方秀出她的新寵物「陰蝨」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名女子因為解尿困難到診所求診，不過經過檢查之後，醫生表示都沒有問題，但女患者拿出「陰囊」照片詢問是否為性病感染，醫生這個時候才知道，原來這名女患者是把診所當徵信社，要請醫生幫忙查外遇。

國內泌尿科女醫師張美玉分享，近期遇到一名中年女子因為「解尿困難」來求診，因為女性在中年發生解尿困難牽扯到很多疾病原因，所以仔細問診，同時安排尿流速檢查，檢查出來之後，張美玉當場就覺得怪，因為「檢查結果顯示最大尿流數25形狀是一個鐘型，那就跟正常人沒有兩樣，殘尿量小於50毫升，我看不出你解小便有困難」？

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眼見張美玉懷疑，這名女患者解釋說「奇怪，我平常就解尿困難，我也不知道為什麼今天就比較好」，張美玉認為女患者並沒有解尿困難，所以請她安心並且放鬆心情，就在張美玉要結束看診時，這名女子突然說要幫自己老公問個問題，之後就從手機放出一張照片，問張美玉說「這是不是性病」。

張美玉一看確定是一個放大的陰囊照片，但因為照片被放大，連帶陰囊表面的毛囊被放大，雖然看起來詭異，不過對泌尿科醫師來說，都是正常不過的情況，但是這名女患者質疑「陰囊的皮膚不就應該像我們手的皮膚是光滑的嗎？這看起來就像長性病」。

▲張美玉呼籲不要藉病抓猴 。（圖／記者吳奕靖攝）

這個答案讓張美玉很傻眼，強調自己看過的陰囊比女患者吃過的炸雞皮還要多，這絕對是正常情況，但是女患者怎樣說都不相信，就連跟診的護理師也看不下去，加入勸說這是沒有異樣，張美玉醫師眼見女患者還不相信，「失去理智」脫口說：「我用我護理師的命跟你保證，這絕對是正常陰囊皮膚的照片」。當場跟診護理師傻眼，心想關我何事？

直到門診結束，張美玉想為何這名女患者這麼在意老公「陰囊放大」照片，甚至拿出陰蝨放大10倍的照片來對比，堅持老公疑似有性病，原來她懷疑老公有外遇，又苦無證據，才會把診所當成徵信社來找證據。張美玉心疼的說：「

在婚姻裡面喪失了自我，只因為老公一次的出軌，實在是不值得，甚至還要精神折磨自己，如果過得那麼不快樂，當然要就結束這個婚姻，不然你就信任你的老公」。

張美玉也呼籲，如果有婚姻問題，她很願意接受諮商，但請講重點，而不是藉病發揮，因為女性的解尿問題很複雜，牽扯到很多疾病可能性，要找出病因真的很燒腦，也會影響到其他患者的看病需求。

