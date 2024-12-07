桃園男偷吃「女優級女友」！摩鐵拍內衣褲裸照　人妻整理遺物才知

▲桃園一名男子偷吃女同事，對方更稱自己是「女優級女友」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

桃園一名女子小美（化名）先前接到丈夫阿強（化名）的死訊，強忍悲痛趕到派出所了解情況，沒想到事後才知阿強是被自稱「女優級女友」的小三琳琳（化名）送到醫院的，還在阿強的遺物中發現露骨的對話、裸照，氣得她將琳琳告上法院。桃園地院審理後，判琳琳須賠60萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小美與阿強結婚多年，2人育有2名未成年子女，婚後一直為了幸福美滿的生活打拼、工作，夫妻間的感情相當穩定。

2022年5月某天的凌晨，小美突然接獲丈夫的死訊，感到相當悲痛、不可置信，當即趕往派出所了解情況。怎料抵達派出所以後，小美才知道，丈夫是被女同事琳琳送往醫院的，且丈夫在到院以前，一直待在琳琳的家中，孤男寡女共處一室。

▲桃園一名男子偷吃女同事，對方更稱自己是「女優級女友」。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



後續小美整理丈夫的遺物，意外發現丈夫2021年間開始有不正當的男女關係，出軌的對象就是女同事琳琳，並且還找到2人進出旅館、甜蜜出遊的照片，以及琳琳身處摩鐵、只穿內衣褲手捧鮮花的露骨畫面。

此外，小美還在對話紀錄中，發現丈夫與琳琳時常談論約會地點，琳琳還自稱是「女優級女友」，雙方的對話相當曖昧，令她大受打擊，因此氣得將琳琳告上法院，求償150萬元。

琳琳對此則坦承，與阿強是同事關係，2人2021年開始交往，並且有發生性行為。2022年5月底，阿強到她的住處休息，突然覺得身體不舒服，於是她趕緊將人送到醫院，確實有侵害配偶權，但求償的金額過高，希望能駁回請求。桃園地院衡量雙方的社會地位、經濟情況後，最終判琳琳須賠60萬元，全案仍可上訴。