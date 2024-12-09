已婚大學講師外遇2女！小三抓姦小四　「向正宮吐實」下場更慘

▲杜男同時外遇2女，小三發現他劈腿小四後，氣得向正宮全盤托出。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳佩蓁／台南報導

台南一名已婚大學講師杜姓男子，2016年在教學時認識女學員，雙方一時天雷勾動地火，不僅發展成婚外情還生下一女，但後來杜男又外遇小四，對小三母女不聞不問，小三一氣之下便向正宮坦承一切。台南地院審理，判決杜男與小三應連帶賠償正宮150萬，另杜及小四也要賠正宮20萬元，均可上訴。

正宮主張，她與杜男結婚多年，育有2子，直到去年4月小三突然找上她，向她坦承與杜男交往6年多，並育有1名未成年女兒，且2人交往期間杜男還與其他女子曖昧不清，小三還將抓包杜男外遇小四的對話紀錄及照片傳給她看，她才知道老公早已背叛婚姻，憤而對老公、小三及小四分別提告求償150萬元、60萬元。

小美則坦承，她於2016年底因教學活動結識杜男，當時她與前夫感情不佳，杜男溫情慰藉，2人因而發展成不倫戀，並發生數次性行為，2017年11月間生下杜男的女兒。不料杜男除了與她交往外，還與其他女性友人曖昧不清，對她們母女日漸冷淡、不聞不問，令她心力交瘁。小美辯稱這件事讓她內心受譴責，並對正宮深感虧欠，遂於去年4月起與杜男斷絕往來，並向正宮坦承一切、祈請原諒，但正宮求償金額過高，她無力負擔，請求法官酌減。

▲小四與杜男交往3年。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



小四則辯稱，她與杜男2020年相識，但她只是活動課程指導講師，2人僅為事業上合作關係，至於正宮提出的對話紀錄及出遊照片，並無親密對話或合照。

杜男則辯稱，小三及小四都只是他的學員，3人僅止於籌辦活動合作關係，且小三所生的女兒與他無關。不過法官今年4月曾裁定要杜男到醫院做親子鑑定，但他卻不願意，辯稱「不想隨之起舞，沒有要去做」，法官因而認定杜男無正當理由、拒做親子鑑定，審酌正宮及小三證詞，認為正宮主張確屬有據。

另外，法官勘驗小三與小四之間對話紀錄，發現當時小三向小四坦承與杜男是婚外情，並育有一女，小四得知後則回覆「手法就跟當初追妳一樣啊」、「兩支手機，出門老婆不找，晚回家也不過問，晚上可以聊天到半夜，這也太自由過了火」、「難怪他都二四找我」、小美則回應「他三支手機！」、「即使渣，你還是沒辦法說服自己不愛他」、「你應該有發現平日、一、三不敢找吧」，認定小四明知杜男已婚，仍與其過從甚密。

台南地院審理後，認定小三及小四侵害正宮配偶權，判決杜男及小三應連帶賠償150萬元，另判杜與小四須連帶賠償正宮20萬元，均可上訴。