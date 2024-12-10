快訊／南韓警察廳長、首爾警察廳長遭「限制出境」

即將卸任的敘利亞總理賈拉里（Mohammed al-Jalali）證實，他已同意將政權移交給反抗軍領導的「救世政府」。反抗軍「沙姆解放組織」也表示，其領袖喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）已會見了賈拉里，商討政權移交的相關事宜。