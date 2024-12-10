快訊／南韓警察廳長、首爾警察廳長遭「限制出境」

▲南韓民眾上街抗議，要求彈劾總統尹錫悅。（圖／路透）
記者張方瑀／綜合報導
南韓警察廳特別搜查團10日宣布，對南韓警察廳廳長趙志浩、首爾警察廳廳長金峰植實施出境禁令。
경찰청 국가수사본부 비상계엄 특별수사단이 조지호 경찰청장, 김봉식 서울경찰청장, 목현태 경찰 국회경비대장, 이진우 수도방위사령관, 곽종근 육군특전사령관 등 5명에 대해 출국금지 조치를 했다고 오늘(10일) 밝혔습니다. #KBS #KBS뉴스 https://t.co/OXlWI9bzV9— KBS 뉴스 (@KBSnews) December 9, 2024
根據《韓聯社》報導，南韓總統尹錫悅本月3日晚間突然發布戒嚴，還派遣軍隊強闖國會進行封鎖。警察廳特別搜查團10日對當時參與國會出入管制的南韓警察廳廳長趙志浩（조지호）、首爾警察廳長金峰植（김봉식）以及國會警衛隊長睦賢泰（목현태）實施出境禁令。
該出境禁令於9日晚間8時透過法務部生效。除此之外，包含首都防衛司令官、特戰司令官，也同樣被限制出境。
南韓法務部於9日也正式確定，針對尹錫悅下達限制出境指令，以求調查在發布戒嚴、涉及內亂罪等相關嫌疑。
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