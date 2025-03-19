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「回春名醫」官司打不完！女打鳳凰電波二度燙傷　又挨告過失傷害

▲▼醫美名醫吳紹琥涉走私胎盤素、行賄海關案遭約談移送北檢 。（圖／記者劉昌松攝）

▲女子打鳳凰電波受有燒燙傷，提告醫美名醫吳紹琥過失傷害罪。（資料照／記者劉昌松攝，下同）

記者黃資真／台北報導

擁「回春名醫」之稱的北市醫美診所院長吳紹琥近來官司纏身，曾隔空替女友開診斷書、亂丟沾血針筒到捷運站垃圾桶遭判刑，更夥同前移民署官員走私胎盤素注射劑，目前審理中。另有一名女子打完鳳凰電波後受有二度燒燙傷，指控吳醫師有過失，又認為北檢調查不積極，因此向台北地院提出自訴，但最終北院判處無罪，北檢復查後也做出不起訴處分。

判決指出，女子某日下午5時前往吳紹琥醫師經營的診所進行鳳凰電波療程，翌日卻出現紅腫、水泡，經醫師診斷為二度燒燙傷，因此在2023年5月26日向北檢申告過失傷害罪，然而，女子認為檢方不積極開庭，擔心遭不起訴處分，乃於同年11月20日委任律師代理，改採自訴方式向法院提告。

女子主張，吳治療前未告知治療方針、處置、用藥、預後可能情形、可能之不良反應、修復期及潛在風險，亦未 讓她簽具手術同意書及麻醉同意書，還使用經許可之非法醫療儀器、探頭及耗材，疏未注意能量輸出致素、過高。

▲▼醫美名醫吳紹琥涉藥事法深夜50萬交保 不置一詞。（圖／記者黃哲民翻攝）

吳否認駁斥，稱女子到診所時就自稱對鳳凰電波很了解，經多家價格比較後發現他們最便宜，所以來施打，而且還一次施打臉部、眼部2個探頭，還出言要求降給折扣，談定後自己開始解說鳳凰電波的原理，及可能發生的副作用、療程後應注意事項。

但他話還沒說完，女子就打斷稱「不要浪費時間，直接開始」，敷完麻藥開始後也依照女子情況調整能量，然結束後左眼下方有局部發紅現象，吳男研判可能是皮膚屏障較差而造成的低溫燙傷，所以有告知可能會起水泡，當場敷藥並告知回家也要塗抹，如果有問題務必要回診。

翌日女子傳訊表示狀況加重，診所立即請他回診，女子卻已讀不回，數月後突然提告，令他錯愕不已，「任何醫療行為都有一定的風險，也都有一定的恢復期，不能說發生一點表淺燙傷，就代表醫師有過失」。

法官根據儀器說明書，確認診所使用的探針皆是代理公司給的原廠正貨，且美容醫學療程原本就可能有風險與副作用，多數常伴隨時間緩解，此為公眾週知事實，女子雖自稱臉還有痕跡，卻當庭拒絕勘驗拍照，所言頗有疑慮。

法院認為，既然女子有微整、雷射經驗，可見已有相關美容經驗，縱使吳未詳盡告知治療方針，實難認與燒燙傷有任何因果關係，加上黃女提供的傷勢診斷證明書，可見傷勢就診日期集中，與吳稱療程副作用經過短暫治療期即可恢復，即非全然無據，難認定有任何醫療疏失，若無證據證明有疏失，則難以構成刑責，判決吳無罪。

法官也解釋，女子捨棄檢察官代表國家訴追犯罪之公訴制度而採自訴，則應當自行負責舉證，卻率然將法院視為偵查機構，要求法官蒐集調查證據，提起自訴後始陸續補充指控內容，又請求法院向醫療儀器代理商函查，甚至協同代理商到診所履勘，此部分與法官作為公平審判之客觀地位有悖。

無罪判決後，台北地檢署依職權進行審查，確認案件是否有遺漏或新事證後，認定現有事證無法證明醫師犯罪，也無新事證，再度將吳不起訴處分。

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