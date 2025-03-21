【廣編】愛爾麗雷射體雕再度攜⼿統⼀獅　新賽季戰力升級

▲2025愛爾麗醫美再度攜⼿統⼀獅，推動⾼科技醫美新時代。

【廣編特輯】

圖、文／愛爾麗提供

2025年，愛爾麗醫美再次與統⼀7-ELEVEn獅攜⼿合作，強強聯⼿推出⾼科技醫美新理念， 開創醫美領域的新時代。今⽇記者會上，除了集團董事長常如⼭、總經理劉貞華親⾃出席， 還邀請到統⼀獅球員潘傑楷與蘇智傑，以及球團啦啦隊Uni-Girls站台。

隨著科技⽇新⽉異，愛爾麗在醫美技術上持續創新，將最新的非侵入性科技「太能波AES」 引入市場，為顧客帶來增肌減脂的全新體驗。這項先進的技術運⽤強⼤能量有效促進肌⾁塑形，並改善⾝體線條，成為現代⼈對健康與美麗追求的理想選擇。

同時，統⼀獅球員也將再次披上印有愛爾麗LOGO的球衣，象徵兩⼤品牌的合作再度升級， 常如⼭也宣布今年集團將持續冠名贊助統⼀獅，並捐贈價值350萬元的太能波AES以及ASA 甩痛雷射設備，攜⼿為2025新賽季注入無限能量。

愛爾麗醫美助⼒統⼀獅球隊，提升運動表現與戰⼒，不僅贊助「太能波AES」，更加碼捐贈 「ASA甩痛雷射」儀器，透過這些先進的醫美儀器幫助球員們有效強化肌群，減少運動傷痛 與疲勞，提升整體體能表現，確保球員在⾼強度訓練與比賽中保持最佳狀態，將頂尖的科技與醫療帶入球場，為統⼀獅隊注入強⼤動能，協助球隊戰⼒升級，挑戰2025賽季冠軍！