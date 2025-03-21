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王正坤醫師受邀演講　建立安全互利穩定永續醫美生態系

▲群醫學美容集團董事長王正坤醫師，受邀於企業經營商學院授課「建立獨特的醫學美容網絡生態系」，眾多企業界人士出席聆聽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲群醫學美容集團董事長王正坤醫師，受邀於企業經營商學院授課「建立獨特的醫學美容網絡生態系」，眾多企業界人士出席聆聽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉義市企業經理協進會辜耀義理事長，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，於企業經營商學院開課，20日晚上在嘉義市樂億皇家渡假酒店，授課「建立獨特的醫學美容網絡生態系」，眾多企業界人士出席聆聽。

▲群醫學美容集團董事長王正坤醫師，受邀於企業經營商學院授課「建立獨特的醫學美容網絡生態系」，眾多企業界人士出席聆聽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師在演講中強調，醫美生態系必須以醫學知識與預防醫美副作用為核心，構建安全、互利、穩定且永續經營的企業生態系，對於醫學美容行業至關重要，必須讓患者感到安全與信任。

▲群醫學美容集團董事長王正坤醫師，受邀於企業經營商學院授課「建立獨特的醫學美容網絡生態系」，眾多企業界人士出席聆聽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師表示，在全球醫美市場競爭日益激烈下，台灣的醫美診所應該專注於提升醫療品質和技術水準，並重視預防醫美副作用，以此贏得患者的信任。建立獨特的醫學美容網絡生態系的方法包括，重視醫美診所內部的醫學教育和技術培訓，預防醫美副作用，堅持誠信原則，確保醫療服務的安全性和有效性。

▲群醫學美容集團董事長王正坤醫師，受邀於企業經營商學院授課「建立獨特的醫學美容網絡生態系」，眾多企業界人士出席聆聽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師分享了藝群醫美集團的成功經驗，強調企業內部各部門之間的協同合作，以及與外部夥伴供應商的緊密聯繫，才能實現互利共生的目標。透過與供應商、歐美各大藥廠、醫療儀器公司、學術機構和其他醫療單位的合作，形成資源共享、優勢互補的生態系統，有助於提升整體競爭力。互利共生的生態系當中最重要的消費者就是患者，診所醫師與患者之間的生態系呈現互利共生，就可以使醫美診所與患者緊密連結。事前告知醫美副作用並且預防發生副作用，就可以得到患者的信任。當患者得到安全有效的治療方式，診所就會獲得穩定經營的基石。

▲群醫學美容集團董事長王正坤醫師，受邀於企業經營商學院授課「建立獨特的醫學美容網絡生態系」，眾多企業界人士出席聆聽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師的演講，為嘉義市企業經理協進會的會員們提供了寶貴的見解，強調了在醫學美容行業中，建立安全、互利、共生、穩定且永續經營的企業生態系的重要性。

▲群醫學美容集團董事長王正坤醫師，受邀於企業經營商學院授課「建立獨特的醫學美容網絡生態系」，眾多企業界人士出席聆聽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師本身是企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學附設醫院授課美容醫學20多年，在台大醫院景福館連續擔任2屆的台灣醫用雷射光電學會理事長，是台灣數千名醫師的老師。藝群醫美集團旗下有1家Dr.藝群保養品公司與19家藝群醫美診所分布在台灣六都直轄市，包含台北、新北市、桃園、台中、台南、高雄。即將開幕的第20家診所將會走出六都直轄市，進入新竹高鐵站區。

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