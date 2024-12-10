性、愛能分開！5星座分手後「還能當砲友」

▲有些星座可以短暫地性愛分離，分手了仍繼續維持肉體關係。（示意圖／免費圖庫pexels）

文／亞提米斯

有些人有愛情潔癖，覺得分手後就該斷得乾乾淨淨，卻也有些人會覺得只要不要分手分得太難看，還能保持往來關係，那麼就算是上個床也無所謂，也算是一種互相的取暖，或是回味某些過往的溫存，也有些人覺得，感情上就算相處不來、但肉體方面還是很合的話，那也還是可以保持肉體方面的關係，也算是種排解寂寞。哪些星座的人願意接受這樣的關係呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

雙子座

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找不到更好玩、更有趣、更美好的，那就回頭跟舊的第一名玩玩，以後的以後再說。

通常這種情況存在於還沒定性、還喜歡玩戀愛遊戲的雙子座身上，雙子座本身如果是處在很愛玩的狀態底下，那麼只要跟舊愛之間還有聯絡、關係也不至於太差的話，有時會以半開玩笑的方式提出一夜情的邀約，對雙子座來說，有時也就是一時的被情慾給沖昏了頭，或是臨時起意想要找個人陪，就會對舊愛提出這樣的要求。

總之也只是臨時想要找個不同的對象換換口味，有些比較糟糕的雙子座，就算是自己身邊已經有固定的情人，也還是會跟舊愛偷偷保持著關係，當然雙子座會找比較玩得起、比較會玩的舊愛來當對象，免得再度惹上麻煩，對於太難搞的舊情人，雙子座通常也就不會想去自找麻煩，這樣找舊愛上床的做法，說穿了有時候就是一種樂趣的找尋罷了。

他們是思考非常快的人，變動的思慮總會讓雙子座腦袋一直轉一直停不下來，會有這種找舊愛上床的情形當然是比較常發生在男性的身上，不過越來越開放的社會裡頭，不少雙子女也成了肉食性動物。特別是在娛樂場所、PUB、夜店裡頭如果遇上了還不錯的舊愛，有些雙子座是不介意就這麼再回味一下，在喝酒微醺的狀態下，有些念頭也就容易被擴張，舊愛不見得是最美，但是偶爾懷念懷念，倒也是種有趣的事情，或該說這叫「相逢即是有緣」？

只是分手了就分手了，雙子座自然很明白自己是玩膩了、覺得對方不好玩才會放棄這段感情，偶一為之的肉體關係，不代表愛情會延續或兩人間的關係會再開新局，大部分的雙子座都太明白無法繼續愛下去的理由，有身體上的關係基本上也已經是種極限，他們還是想找新的、沒有嘗試過的對象，不管在愛情或在性方面，這些新對象才都充滿著不同的趣味。

▲金牛座認為床伴關係可以讓另一半回到自己的懷抱中。（示意圖／視覺中國）

金牛座

真的還沒放下，那麼保持床上關係，也許是保持一個希望、一個可能性。

有時候該說這是金牛座的傻氣，在深深愛上某個對象的時候，許多的金牛座是會傻傻投入一切的，如果面臨了分手、心裡頭還深愛著對方的金牛座是會充滿無奈，畢竟他們不是很會自我表達的一個星座，對愛情方面的表達顯得更是弱勢，很多金牛座都是愛到卡慘死，因為往往都只知道前進卻不懂得怎麼後退，分手了還是很愛對方的時候，有時就會更陷入一種低落的狀況，卻又悶著不肯說，整個人容易陷入痛苦的矛盾當中。

這個分手了的另一半如果回頭要求保持床伴的關係，很多金牛座是會傻傻地答應的，因為這看似是一個「機會」，好像可以因此再回到對方的懷抱當中，然而，這也就得要看看對方究竟是存著怎樣的心態，在分手之後還回頭找金牛座想保持床上關係，如果是不帶有任何想復合、只是單純想要滿足自己性需求的做法，那麼最後受到最多傷害的，其實往往也就是金牛座本身，甚至於會有一種「被玩完了又被丟掉」的傷痛產生。

不得不說金牛座在這方面有點傻，一部分來說是被愛沖昏了頭，加上金牛座本身對於人事物的「實在感」往往都有一定程度的依存與依戀，簡單來說就是：眼睛看得到、手摸得到的人事物，金牛座才會覺得安心，能夠掌握的事物才具有安全感；回過頭來說，還愛著跟自己分手的那個人，而這個對象又提出了「是否能有床上關係」的要求時，很多金牛座是會點頭答應的，因為，就算沒有復合的機會，卻至少還能夠緊抓住對方的身體，就算充滿了哀傷的遺憾，但對於還愛著對方的金牛座來說，這似乎也比什麼都抓不住來得好。

只是有時候，也不免讓人嘆息，這樣真的是太傻了。

▲天蠍座對於床上表現優異的前任念念不忘。（示意圖／視覺中國）

天蠍座

只要不是因背叛而分開，加上對方床上表現很棒，那麼性愛是能夠短期分離的。

分手分得愉快不愉快是最重要的，如果是平靜分手、或者是天蠍座主動提出，那麼基本上都還有後續發展的機會，天蠍座向來跟人類的原慾有非常大的關聯性，特別是在性愛方面，這是一個天生就對性很容易沉迷的一個星座，不少人往往都用性愛機器來形容天蠍座，這當然是其來有自的，許多的天蠍座在感情生活上都追求靈肉合一，但如果沒有辦法在情感上得到滿足，那麼單純的有肉體方面的滿足，很多天蠍座也還是會退而求其次，分手了之後還持續保持著性方面的關係，在新的愛情還沒來之前，至少有著性愛方面的滿足。

血淋淋的事實是，如果這個舊愛在床上的表現很糟糕，天蠍座大概就是「謝謝不聯絡」，要讓天蠍座有「可以再聯絡」的舊愛，當然是要床上表現良好的才行，否則分手就分手了，哪還有什麼再聯絡的價值存在？要在這方面責怪天蠍座現實，其實也是有點不怎麼公平的事，天蠍座在分手後的態度是回到他們天生那一貫強烈的直接態度，如果舊愛沒有可取之處，那麼兩人之間就只剩下過往愛情的回憶，但過去的始終過去，再想起來只有心痛，那麼倒不如就不要再想，免得自己心情大受影響。

一部分來說，天蠍座是能夠藉由身體的滿足而暫時得到一種類似「充電」，或者該說是，在面對寂寞的時候，至少可以有個出口，讓心情能夠得到一種舒緩，並不是每個星座都能夠透過性愛的途徑得到這種壓力或擺脫寂寥的釋放，大概只有天蠍座和幾個星座能夠以這樣的方法去轉移一些比較負面的情緒。

如果你的天蠍舊情人回頭找你想有美好愉悅的再次肉體回憶的話，答不答應倒在其次，這其實是一種對你性魅力的一種肯定，也算會帶來些小小的成就感吧？

▲分手後的性關係能讓雙魚座得到安全感。（示意圖／達志影像）

雙魚座

寂寞很可怕、很需要人陪，還有，這能夠找到一種說不出的安全感。

雙魚座是很需要人陪伴的一個星座，愛情會帶來安全感、滿足感，如果沒了愛情，很多雙魚座是會去趕快找新的戀情來彌補缺口的，只是有時候新的戀情發展速度往往都沒有那麼樣的快速，那麼也只能找找舊愛，回顧回味某些過往曾經有過的感覺，身體與身體之間的接觸，往往也是最快速、最實際、最能夠帶給雙魚座安全感和滿足感的，就算只是僅止於床上的關係，卻有一種「止渴」的功效。

寂寞是很恐怖的，特別是對雙魚座而言。一個人的感覺很不好，很多雙魚座會很慌亂，好像自己被遺棄了、不被愛了、沒有人要愛我了，沒有新歡的情況下那麼也就只能回頭找找舊愛，互相依偎的感覺是很好的，有種又回到過去幸福時光時、又被那個人愛著的感覺，在特別寂寞的當下，這似乎就是一種特效藥，能夠馬上解決掉寂寞的痛苦。

會不會再續前緣是另一回事，乾柴烈火是眼前的事，雙魚們不盡然會覺得這樣很好，因為下了床就要面對的是另一股空虛與失落，這一點雙魚座還蠻明白的，只是回過頭來，當眼前都過不去了，哪還會管到下床後會不會更空虛？至少在眼前這個當下是幸福的，雙魚座善於逃避現實，早以練出一身「拖到最後才面對現實」的功力，等要面對時再面對就好。

雙魚們也很明白，寂寞這種東西是不會天天來的，也許明天會工作忙碌到沒有力氣，或是跟朋友出去排解無聊、也許很快就有新的戀愛，也許有太多的也許能夠把寂寞從身邊給趕跑，只要度過眼前這個最慌亂、最寂寞、最不安的時刻就好。

寂寞是初一、十五久久來一次，所以跟舊愛在床上再來幾次也只是偶爾，偶爾遇到寂寞逼人抓狂時，總要有個實實在在、讓自己能夠安定下來的人在自己身旁。

▲射手座能為了滿足情慾，與舊愛保持床上關係。（示意圖／記者周亭瑋攝）

射手座

身體是誠實的，只要對方也不排斥，那麼就誠實面對自己的慾望。

某個程度上的射手座是相當誠實面對自己需求的，特別是男性、不過現代很多的射手女也逐漸越來越向這方面靠攏，情慾本身就是一種需求，跟吃飯睡覺一樣。很多射手座是典型能夠把性跟愛給拆開的，特別是談過很多戀愛、經歷過不少愛情的射手座，往往也許是感嘆，也或許是帶著點無奈的覺得，要找到身心靈都契合的另一半，真的很不容易。

很多射手座都很愛玩，夜店裡頭都見得到他們的蹤跡，這樣的玩樂一部分是對身體的誠實面對，因為他們認為有需求就該一定程度的被滿足，因此有蠻多的射手座總被歸類在下半身思考，也因為人跟人之間有種特別的聯繫關係，曾經在床上溫存過的每個對象恐怕都有不同的餘韻和感受，有些人就是在這方面特別有吸引力。

射手座是非常直接的星座，如果對某個人特別有感覺，就算是分手了，只要不是分得太難看、或是還有保持聯絡，加上射手座在情慾方面總是對這個舊愛有著特別的懷念，那麼射手座就會提出再來一次或再來幾次的要求，只要對方不排斥，那麼射手座是絕對會跟著自己的慾望走下去的，但射手座很清楚，這單純的就只是身體上的關係而已。

如果舊愛排斥或者是不願意，射手座通常也不會強迫，雖然也許會有點遺憾，可是射手座仍然是相當面對現實的一個星座，很多事不必要強求，站在誠實面對自身慾望的角度上來看，至少他們是誠實的，而且也不會因為兩人有了再上床的關係就覺得會有更多的發展。

會分手絕對有會分手的原因，射手座通常不會為了愛情回頭，只會為了滿足情慾，頂多跟舊愛保持在床上的關係而已。

本文經授權轉自：亞提米斯