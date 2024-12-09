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逛寧夏夜市「巧遇山下智久」　她震驚：沒人認出！網激動洗版

▲逛寧夏夜市「巧遇三下智久」　她震驚：沒人認出！大票人激動洗版。（圖／原PO授權引用）

▲原PO在寧夏夜市碰到山下智久。（圖／原PO授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

日本男神山下智久昨（8）日低調現身周杰倫演唱會，讓大票粉絲激動不已，更有女網友昨晚逛寧夏夜市時，竟巧遇本尊，忍不住PO網分享。對此，網友們洗版喊羨慕，「不愧是神顏，只是逛個夜市也可以像在拍日劇」、「我常去...為什麼昨天不去呢」。

女網友在Threads曬出影片，只見山下智久和工作人員一同逛寧夏夜市；同時，她也透露，當時近晚上10點，一路上居然沒人認出他，「剛好那段路沒人，我就跟著他一段時間，沒看到他在夜市買吃的，但之後有沒有買什麼就不知道了。」

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對此，大票網友激動留言道，「太扯了啦，他旁邊怎麼都沒有人啦」、「太扯了...去寧夏夜市，我就住附近」、「他終於可以這樣在台灣遊玩了，以前一定暴動」、「看完周杰倫，我以為會去比較近的饒河，居然去寧夏」、「好羨慕，還好這個時代的年輕人不太知道山下智久」、「居然在逛夜市耶，好好哦！超近距離的山P」、「X...我兩個小時前也在寧夏夜市」。

另外，不少人好奇，山下智久為何會來看周董演唱會。對此，杰威爾表示，「山下智久和周杰倫沒有特別淵源，單純是他很愛周杰倫，來看演唱會，如同他的英文告白。」

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