司機「誤觸」！水泥車尖銳碎石狂掉6km畫面曝　業者沿街洗馬路

▲台中潭子至豐原路段上周有水泥車外洩砂石，導致路面有大量尖銳砂石。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名韓姓男子駕駛水泥預拌車，沿著潭子科技產區一路往豐原前進，沿途6公里路程卻不斷洩出碎石。警方循線追查，發現韓男已經抵達一處建案工地，並將砂石洩光，韓男供稱是「不小心誤觸」釋放開關，警方、環保局除了開罰，也要求業者清洗道路。

豐原警分局合作所長李建興說，事發在28日晚間6點多，韓男車輛所外洩的砂石量大，且帶有水分、石塊仍未磨細，沿路從潭子科技產區到豐原區文化街附近，沿途長達6公里左右，許多用路人擔心車輪遭刺穿、摔車，警方趕緊啟動交通快打。

▲警方調閱監視器後，鎖定一名韓男駕駛的水泥車，沿路外洩砂石。（圖／記者許權毅翻攝）



經警方調閱監視器，半小時內就鎖定是一輛水泥車，50歲韓姓男司機也被警方通知到派出所，並有環保局稽查人員到場。韓男稱，是小心按到釋放開關器，才導致砂石外洩。

但釋放開關器有這麼容易誤觸？是否有刻意外洩嫌疑，或是規避超重等情況？警方表示，經警方到場追查時，韓男已經將車內砂石卸除，難以追查車上原有重量是否超載，全案依道交條例第30條開罰，最高處1萬8千元罰鍰，環保局依廢棄物清理法開罰，最高6千元，並責令業者清洗道路，員警還在一旁緊盯確認，於當晚9點清理完畢。

▲業者被警方要求清理乾淨，沿路洗街，並且由警方、環保局開出罰鍰。（圖／記者許權毅翻攝）