興波咖啡徵人起薪4萬元「無經驗可」　唯一條件：至少來過

▲興波咖啡徵人起薪4萬元。（圖／台灣高鐵公司提供）

記者黃士原／台北報導

世界咖啡冠軍吳則霖11月底收掉「The Coffee One」、「興波咖啡超級棧」，不過旗下仍有6家店，近期還在臉書貼出徵人公告，起薪4萬元至4萬5000元，雖然歡迎無經驗者，但唯一條件是「至少先來過一次」。

由吳則霖創立的興波咖啡，名列全球50間最棒咖啡館第1名，還沒有營業就有許多咖啡愛好者在外排隊。2022年9月，吳則霖在台北市榕錦園區，開設了The Coffee One、興波咖啡超級棧，最貴一杯超過2萬元，雖然這2家因租約期滿，已於11月30日熄燈，但仍不影響拓點規劃，11月23日開出台南高鐵店。

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目前興波咖啡在全台有6家店，日前還在臉書貼出桃園高鐵店、桃園機場店的徵人公告，桃園高鐵店全職起薪4萬元，試用期為3個月，通過試用期後，就會開始密集進行咖啡沖煮訓練，通過初階吧檯考試調薪至4萬2000元；桃園機場店起薪4萬5000元，通過初階吧檯考試調薪至4萬7000元。

興波咖啡也提到，歡迎無經驗者，但有一個條件，就是希望應徵者「務必來過我們店裡」，對咖啡店有基本認識，還沒來過的朋友，「拜託至少先來過一次，覺得喜歡再投履歷，對彼此都好」。

▲已連兩年調薪的爭鮮，日前宣布明年新增「資優人員津貼」來激勵員工。（圖／爭鮮提供）

另外，已連兩年調薪的爭鮮（總幅度24％），日前宣布明年新增「資優人員津貼」來激勵員工，門市人員月薪最高可達4萬3800元。此外，爭鮮集團在全台擁有近300家門市，明年更預計拓展12間店家數，總計釋出上千個工作機會。