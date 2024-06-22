丁特要開飲料店？IG徵人「特‧好喝 需要你！」　薪水福利曝

▲丁特似乎要開店。（圖／翻攝自丁特IG／dinter_1126）

記者鄺郁庭／綜合報導

人氣實況主丁特（薛弘偉）22日在IG限動徵才，「特‧好喝 需要你！！」「林口店徵儲備幹部、正職及PT」，正職薪資開出36K～42K，PT時薪200～220元，福利包括三節禮金、生日禮金、全勤獎金等等。就有網友截圖轉傳PTT，「特哥好像也要開飲料店欸！開飲料店有這麼賺喔？每個網紅都想開」，話題引發熱論。

丁特22日在IG限動徵才，「特‧好喝 需要你！！」「林口店徵儲備幹部、正職及PT」，正職薪資待遇開出36K～42+K，PT時薪200～220元，福利包括三節禮金、生日禮金、全勤獎金、責任津貼、員工旅遊、特休、勞健保、健康檢查補助。

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▲丁特在限動徵才。（圖／翻攝自丁特IG／dinter_1126）

就有網友將限動截圖，轉傳到PTT八卦板，「丁特要開飲料店？」引發討論，「薪水開滿高的」、「當丁特的員工應該是不錯」、「南部可以，新竹以北光租金打趴你。」還有人提到，「看Toyz賺飽飽，也想來分一杯羹。」

據了解，從事精品代購業的YouTuber「蹦闆」去年曾透露，他為了實測Toyz飲料店是真的好賺還是是在「割韭菜」，決定掏出150萬加盟一家拾汣茶屋，並公布了開幕7天的真實獲利，從7月8日開始營業至7月16日，共7天的營業額總計37萬元，等於平均每一天大約是5萬多元。

蹦闆表示，5萬元聽起來並不多，但這個數目以飲料店來講，其實是「天花板的數字」。蹦闆指出，不少人都認為台灣飲料的市場非常大，甚至一年有10幾億的商機，原本他對於這樣的說法相當懷疑，直到自己開了飲料店並看了報表，才發現這是的確有可能的。

蹦闆估算，若以37萬元的營業額來計算獲利，Toyz當初在直播透露毛利是67%，他自己是抓在65%甚至60%，以這樣來算，150萬估計是2個月就回本了。最後他提到，用150萬投資飲料店，對他來說是蠻低成本的創業工作，而飲料店目前的囤貨、原物料等成本都比其他行業低很多，所以要倒店的機會也很低，因此他的感想還不錯，未來應該還會多開幾家，「我覺得蠻好賺的，多開個2、3家我可能就躺著休息了。」