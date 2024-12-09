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全聯開跑「魷魚遊戲」抽免費折價券！廣告片網驚：以為又過中元節

▲▼全聯與Netflix《魷魚遊戲》第2季合作，推出「全聯經濟魷戲」活動，廣告驚悚風格被網友說「以為又過一次中元節」。（圖／翻攝自YouTube「PX Channel」）

▲全聯與Netflix《魷魚遊戲》第2季合作，廣告驚悚風格被網友說「以為中元節」。（圖／翻攝自YouTube「PX Channel」）

記者林育綾／綜合報導

全聯與串流平台Netflix 人氣韓劇《魷魚遊戲》第2季合作，近來在賣場、線上APP、電視及網路廣告大肆宣傳「全聯經濟魷戲」開跑，主打玩遊戲抽優惠券、百萬休旅車。其中廣告更找來王彩樺、嘻哈歌手婁峻碩、美食網紅千千拍攝，畫面出現英熙娃娃「轉頭」的驚悚橋段，還有當期DM的詭異風格，讓網友笑「以為又過一次中元節」。

▲▼全聯DM被網友笑「以為又是中元節」。（圖／翻攝自Facebook／全聯消費經驗老實說）

▲全聯這期DM被網友笑「以為又是中元節」。（圖／翻攝自Facebook／全聯消費經驗老實說）

全聯宣布至明年1月16日，全台超過1200間門市打造成《魷魚遊戲》賽場，消費者只要使用PX Pay或全支付，在全聯門市貨架區掃描「魷戲QR Code」，或從PX Pay首頁入口直接進入品牌專屬魷戲館，登錄成為玩家，就有4款小遊戲任玩，過關就有機會抽中「限量0元商品優惠券」，而會員使用優惠條碼購物，再抽市價超過190萬的VOLVO純電休旅車。

▲▼全聯與Netflix《魷魚遊戲》第2季合作，推出「全聯經濟魷戲」開跑。（圖／業者提供）

▲全聯與Netflix《魷魚遊戲》第2季合作，推出「全聯經濟魷戲」開跑。（圖／業者提供）

全聯行銷鬼才劉鴻徵透露，魷魚遊戲的「○△□」符號，合起來正好是全聯的LOGO，雙方一拍即合。而此波行銷宣傳也相當用心，廣告影片以電影級規格打造，邀請「破億票房導演」殷振豪操刀，找來藝人王彩樺飾演「霸氣國民大媽」、嘻哈男神婁峻碩演繹「台式潮男」、百萬YouTuber千千化身人氣「小資網紅」。

▲▼全聯與Netflix《魷魚遊戲》第2季合作，推出「全聯經濟魷戲」開跑。（圖／業者提供）

▲廣告片邀請「破億票房導演」殷振豪操刀，找來藝人王彩樺飾演「霸氣國民大媽」。（圖／業者提供）

三位主角穿上「玩家服」正式參賽，搭配《魷魚遊戲》中英熙娃娃、面具士兵、禮物盒等經典元素，而三位主角毫不畏懼，為了贏優惠，紛紛祭出拿手絕活。廣告除了有魷魚遊戲的驚悚風格，也激發參賽者想贏的慾望。廣告推出後也掀起社群討論話題，不少網友笑「以為全聯又拍中元節廣告」、「以為又過一次中元節」。

▲▼全聯與Netflix《魷魚遊戲》第2季合作，推出「全聯經濟魷戲」開跑。（圖／業者提供）

▲▼為吸引新生代年輕人眼光，也找來嘻哈男神婁峻碩演繹「台式潮男」、百萬YouTuber千千化身人氣「小資網紅」。（圖／業者提供）

▲▼全聯與Netflix《魷魚遊戲》第2季合作，推出「全聯經濟魷戲」開跑。（圖／業者提供）

殷振豪也形容，這次合作就像是《魷魚遊戲》闖關，刺激又充滿挑戰，因為牽涉零售、影視平台雙品牌的專業和需求，在有限時間內每個環節都必須小心謹慎，讓他笑說，「拍完感覺自己更像Winner，很有成就感！」

▼影／「全聯經濟魷戲」廣告，被網友說以為又是中元節：

●全聯商品「魷魚風」超過50款授權聯名

全聯目前許多商品也吹起「魷魚風」，超過50款授權聯名生鮮、乾貨商品，還有各式韓國原裝進口《魷魚遊戲》授權品項，包裝印有負責人、面具士兵、英熙娃娃等經典圖案，內容物也充滿韓式風味。

▲▼全聯與Netflix《魷魚遊戲》第2季合作，推出「全聯經濟魷戲」開跑。（圖／業者提供）

▲目前許多商品也吹起「魷魚風」。（圖／業者提供）

像是「Bibigo辛奇燒餃子」使用100%植物肉水餃，使用大豆及碗豆代替肉類口感，與多種新鮮蔬菜混合，麵皮酥脆有嚼勁，餡料加入正宗韓式泡菜，增添韓國獨有風味，即日起至12月19日每袋189元。「Bibigo韓式炊包」則一口氣推出青陽辣椒和雜菜兩種口味，正港韓式風味，素食控千萬不能錯過，3分鐘就可快速上桌，每包139元。「Bibigo辣炒年糕杯」快速加熱就能品到嚐濃郁醬料、彈牙年糕的絕妙搭配，另外還有起司和辣味兩種口味，每盒109元。

甜點控則首推「Bibigo迷你小魚燒」，全聯販售紅豆、巧克力兩種口味，特製鬆餅粉呈現外脆內軟，宛若攤販現烤，明年1月2日前每包189元。大潤發也同步販售「Bibigo高麗鮮蔬燒餃子」、「Bibigo卡士達迷你小魚燒」，還有最具代表性的韓國街頭小吃「Bibigo韓式辣炒年糕」，嚐鮮趁現在。

●7-11聯名寶可夢大集合

7-ELEVEN在12月11日起與寶可夢展開第2彈全新合作，以漫畫風格設計全新「寶可夢冬季嘉年華」主題，加入更多隻寶可夢，並開發和風洋食鮮食新品，也擴大周邊用品結構。

▲7-ELEVEN與寶可夢展開全新合作，推出「寶可夢冬季嘉年華」主題，鮮食、冰飲品、周邊用品齊發。（圖／記者林育綾攝）

像是獨家冰品全換上寶可夢限定包裝，「雪淋霜」霜淇淋推出「玫瑰鹽濃焦糖」新口味，除了有萌度爆表的伊布圖樣紙杯外，活動期間只要購買「2件雪淋霜」即可加贈「伊布造型湯匙」1支，成為可愛打卡神器，好吃又好拍。

▲購買「2件雪淋霜」還可加贈「伊布造型湯匙」1支。

人氣思樂冰推出新口味「紫魅冰風暴」，搭配耿鬼造型杯，夢幻繽紛葡萄粉紫色，加上酸甜冰沙口感、葡萄果香濃郁，一邊喝一邊體驗寶可夢魅力。

▲人氣思樂冰推出新口味「紫魅冰風暴」，搭配耿鬼造型杯。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN與寶可夢展開全新合作，多款鮮食有限定包裝。（圖／業者提供）

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