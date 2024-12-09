生育率創新低　馬斯克示警：新加坡正在走向「滅絕」

▲馬斯克在推特上表示，新加坡正在「走向滅絕（going extinct）」。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日在推特上表示，新加坡正在走向「滅絕」。他的言論引發廣泛關注，推文瀏覽次數超過4400萬次。

據了解，迪拜風投公司IBC Group創辦人兼執行長馬里奧·納夫爾（Mario Nawfal）日前在X平台（前推特）上援引《新聞週刊》數據指出，新加坡的出生率已跌至歷史新低，總生育率僅為0.97，遠低於維持人口平衡所需的2.1。同時老齡化問題愈加嚴重，勞動力不斷萎縮，從工廠到食品配送等行業，越來越多的機器人被用來填補人力短缺。

納夫爾還提到，根據預測到2030年，新加坡將有近四分之一人口年齡超過65歲，贍養比例將從目前的4名工作成年人對應1名老年人進一步惡化。馬斯克在轉發納夫爾的貼文時直言，新加坡正在「走向滅絕（going extinct）」，他的發言迅速引發全球關注，推文的瀏覽次數已超過4,400萬次。

事實上，根據《海峽時報》指出，新加坡的出生率已降至50年來最低水準。根據新加坡移民與關卡局（ICA）2023年的出生與死亡登記報告，2023年新生嬰兒數為33,541人，較2022年的35,605人下降5.8%，相比2021年的38,672人更是大幅減少13.3%。

分析人士警告，這一趨勢若持續下去，將對經濟和社會結構產生深遠影響，包括勞動力進一步萎縮以及醫療和社會福利系統壓力加劇。新加坡正面臨人口挑戰的關鍵時刻，未來政府和社會將需要採取更多創新解決方案來應對人口結構改變所帶來的挑戰。

延伸閱讀

▸ 伍佰「上海演出」遭觀眾狂噓退票 原因竟是超離譜烏龍

▸ 在大陸做手術「私密處成鋸齒狀」 她崩潰勸世：台灣醫療令人安心太多

▸ 原始連結