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真的有人「潛入大巨蛋下水道」聽周杰倫？北市衛工處曝真相

近日網路社群出現一支影片，疑似公司老闆帶著員工進下水道舉行「團康活動」，下水道裡到處尋找最適合周董聽歌的好位置。不過其實只是行銷公司製作的趣味影片。（示意圖／翻攝pixabay）

▲近日網路社群出現一支影片，疑似公司老闆帶著員工進下水道舉行「團康活動」，下水道裡到處尋找最適合周董聽歌的好位置。不過其實只是行銷公司製作的趣味影片。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

天王周杰倫一連數日在台北大巨蛋開唱，超高話題度瞬間衝爆網路聲量。有人看上這股流量話題，故意製作「潛入下水道」影片在網路上擴散傳播。不過北市衛工處指出，銜接台北大巨蛋的汙水管「直徑僅30公分」，實際上人是無法進入的。衛工處同時呼籲，汙水下水道內含有大腸桿菌群、硫化氫或沼氣等危害氣體，請民眾千萬不可隨意開啟人孔設施嘗試入侵，以免發生危險

天王周杰倫大巨蛋開唱前，就已經演唱會門票一票難求引發數波「搶票之亂」。有搶不到票的網友，在網路上發起「潛入大巨蛋聽周杰倫演唱會」活動，竟有數萬人響應，可見周天王魅力之高。

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當周杰倫「嘉年華」演唱會正式在大巨蛋登場，層出不窮的話題更是以超高熱度攻佔網路話題。在5日演唱會後，網路社群更出現一支影片，疑似公司老闆帶著員工進下水道舉行「團康活動」，在下水道裡到處尋找最適合聽歌的好位置。影片中還不斷聽到有人在口述：「很臭很臭，快點！不要講話啊先爬啊，不要講話趕快」、「你快點爬你快點爬，快點爬我吃到水了」、「越來越近了你看他唱那句了，我只能永遠讀著對白……」

劇中不露臉的人士們「說」的一口好演唱會，看起來臨場感十足，於是一躍成為網路熱門話題。不過真相其實是有短影音行銷公司盯上周杰倫演唱會話題熱度，精心設計的趣味影片。據《民視新聞網》報導，該公司負責人表示，是公司企劃注意到演唱會的話題熱度後突發奇想，設計好對話，邀請幾人配音後，大概十幾分鐘就剪輯出這支影片。

北市衛工處也出面表示，由於銜接台北大巨蛋的汙水管直徑僅有30公分，實際上人是無法進入的。衛工處同時呼籲，汙水下水道內含有大腸桿菌群、硫化氫或沼氣等危害氣體，民眾千萬不要看到趣味影片信以為真，擅自開啟人孔設施入侵管路，以免屆時發生危險。

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