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遭爆耗資百萬辦「高層豪華旅遊」　台鐵澄清：共識營都在上課

▲▼台鐵耗資百萬辦共識營。（圖／台鐵提供）

▲台鐵耗資百萬辦共識營。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公司高階主管今(6日)起兩天赴花蓮舉辦2天1夜「共識營」，遭爆料是耗資百萬的豪華旅遊，共46人入住四星福容大飯店，平均每個團員花費2萬2820元。對此，台鐵公司澄清，共識營沒有旅遊或豪華旅行團情況，活動內容都在上課。

台鐵遭爆料一票高階主管今明兩天赴花蓮參加2天1夜「共識營」，總共有46名一級主管參加，入住四星的花蓮福容大飯店，包下43間房，2天1夜行程耗資104萬9750元，平均每人花費2萬2820元，遭質疑「爽了高層苦了基層」。

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對此，台鐵公司則公布共識營行程，並表示外傳台鐵花百萬辦豪華旅遊，台鐵公司鄭重澄清，並無此情形。

台鐵說明，「共識營」是台鐵公司重要的年度活動，参加對象為一級以上主管，活動內容全部以公司治理及經營課程為主，包括作業價值、數位轉型、目標管理及ESG策略規劃，並向及其他優秀的國營企業標竿學習，夜間並安排小組會議等激勵活動凝聚共識。

▲▼台鐵共識營行程。（圖／台鐵提供）

▲台鐵共識營行程。（圖／台鐵提供）

台鐵強調，共識營沒有旅遊或豪華旅行團的情形，也決非消化預算。

台鐵公司指出，今年共識營係配合為花東加油打氣的安排，活動期間董事長、總經理、以及行車控制列車調度等主管仍輪流駐守公司，不會有影響業務的情形發生。

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