打造國際友善城市！花蓮力推雙語化、數位化鏈接全球

▲▼官網設置Discord討論區與LINE英語客服群組，讓國際人士即時了解最新政策與活動訊息。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府在縣長徐榛蔚支持下，本年度推動「國際友善氛圍營造輔導團」計畫，透過雙語化服務、多元交流活動、國際資源整合等措施，為花蓮搭建通往國際舞台的橋樑，同時營造國際人士願意久居與融入的友善城市環境，成果十分豐碩。

花蓮縣政府表示，本計畫從生活、旅遊與數位服務著手，為國際人士打造便利且溫暖的居住體驗。設置Discord討論區與LINE英語客服群組，讓國際人士即時了解花蓮最新政策與活動訊息，提供其在花蓮洽公及日常生活中的資訊需求，強化雙語服務的便利性。輔導團還建置並彙整2,000筆生活資訊，包括商務洽公及食衣住行育樂等店家資料，另建置餐飲、體驗與伴手禮店家之中英雙語菜／選單，並協助店家將菜／選單數位化，讓國際人士在點餐與消費時不因語言隔閡感到不便，大幅提升用餐與購物的便利性。

▲▼邀請具國際交流經驗的專業人士，分享如何運用個人專長促進國際交流。



為進一步讓國際人士感受在花蓮生活的便利，縣府國際中心官網（https://iapc.hl.gov.tw/Default.aspx）更設計了100項情境問答，涵蓋找工作、勞健保加保、就醫、就學、租房子等生活常見問題。同時推出10條專為國際人士推薦的特色旅遊路線，包括「原住民文化體驗路線、「文化與藝術之旅」與「農業體驗與果園之旅」，展現花蓮多元文化與自然之美。未來縣府將結合AI應用，讓國際人士更便捷地取得多樣化的生活資訊。

除了提供各項便捷生活資訊之外，縣府邀請多位具國際交流經驗的專業人士，包括擁有百萬粉絲的法國籍YouTuber酷、台灣BAR執行長蕭宇辰、美籍資深導遊羅雪柔，以及知名私廚史法蘭等，從影像創作、歷史文化、原住民文化旅遊體驗及精緻餐飲等多個角度，分享如何運用個人專長促進國際交流。每場講座均吸引百餘位民眾參與，現場交流熱烈，充分展示花蓮作為國際文化交匯地的潛力。

▲▼擧辦多元交流活動、整合國際資源。



此外，縣府更安排國際人士參訪吉籟獵人學校及木日光有機農場等特色景點，也參與在地特殊節慶活動包括聯合豐年節與瑞穗溫泉季，深刻體驗花蓮最具特色的原住民文化、有機農特產及地方特色活動，進一步深化國際人士對花蓮文化的理解與認同。





花蓮縣政府將持續透過雙語化、數位化與國際化三大策略，鏈接全球，讓花蓮成為一座能吸引國際人士融入生活、探索文化的國際友善城市，讓花蓮在國際上更具代表性與影響力，成為國際人士心中的首選宜居城市與旅遊地標。