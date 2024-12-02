新北首推露營場輔導短片　3步驟助業者取得合法營業

▲露營場合法化說明會現場布置，並撥放申請露營場流程短片。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為推廣輔導新北市露營場合法化，新北市觀光旅遊局製作全台首支1分鐘露營場輔導短片，本次輔導動畫短片透過可愛的「樹人」帶動，宣傳申請成為合法露營場的三步驟，包括1.了解土地類別2.申請土地許可3.申請露營場登記，透過簡單易瞭方式，讓有意願的業者取得合法營業，另與知名戶外露營品牌VisionPeaks合作結合2024新北歡樂耶誕城，於市府大廳設置超大奇幻露營帳篷場地，讓民眾近距離瞭解露營活動樣態及裝備。

觀遊局長楊宗珉表示，隨著國人露營享受悠閒生活的潮流興起，新北市郊區也隨之興起許多露營區，為考量國人露營安全，新北市政府訂定「新北市露營場地設置登記作業流程」，希望能引導建立一個安全、永續的露營市場，滿足社會大眾的需求。再者，為加深民眾記憶，新北市政府觀光旅遊局將申請露營場設置流程製作成輔導短片，讓呆板的法令透過短片呈現手法讓一般民眾更可以更簡易的了解申請流程及加深記憶。

▲現場民眾踴躍參與露營場申請合法化說明會。

另外，新北市觀光旅遊局將露營活動結合2024新北歡樂耶誕城，連續48天於市府大廳設置露營帳篷等設施，在星光閃耀的耶誕城中，宛如童話森林，燈飾閃爍、營火溫暖，笑聲與耶誕歌曲交織，讓人沉醉其中，邀請民眾攜手親友來一場奇幻露營之旅，在觀賞同時，瞭解露營活動樣態及選合法露營場的重要性。

新北市好山好水好風景，適合假日攜家帶眷來新北市走走或從事露營活動，而選擇合法露營場更為重要，民眾可以在「交通部觀光署露營區資訊查詢專區-合法露營場資料查詢」搜索合法露營場地，讓出外旅遊更安心，享受大自然。此外，對申請合法露營場有興趣的朋友，可以撥打免付費：0800-035270專線，或是致電1999轉分機4177新北市政府觀光旅遊局將有專人協助諮詢，更多相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、新北旅客Facebook粉絲專頁查詢。

▲露營場申請三步驟（動畫短片截圖）。